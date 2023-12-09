Протокол питания для похудения: что это и стоит ли его соблюдать

Протокол питания – это набор диетических рекомендаций, которые советуют придерживаться для достижения определенной цели. Вариантов большое количество: протоколы могут быть созданы для аутоиммунных заболеваний, гинекологических проблем, таких как синдром поликистозных яичников или для снижения веса.

Протоколы питания

Подход, при котором лечение происходит без применения фармацевтических препаратов, только с помощью "натуральных" методов кажется очень привлекательным.

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Это особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями, уставшими от постоянного приема лекарств и ищущих методы, обещающие избавить их от болезни раз и навсегда. Однако по поводу хронических заболеваний такие обещания редко подтверждаются в доказательной медицине.

Протокол питания для похудения

Диетические протоколы для похудения обычно основываются на предположении, что продукты, от которых человек набирает вес и их нужно исключить. Основное правило похудения – потреблять меньше калорий, чем тратит человек. Диетические протоколы обычно работают именно так – они исключают продукты с высокой калорийностью, заменяя их более низкокалорийными.

Но дело не в том, что мы теряем весы от определенной пищи и набираем от другой. В контексте похудения нет разницы, откуда пришли 500 калорий – из чипсов или из гречки. Разница есть в питательной ценности продуктов, содержании макро- и микроэлементов.

Почему не стоит ограничивать себя в питании без необходимости

Усиленные диетические ограничения трудно соблюдать, это может привести к хроническому стрессу. Мало кто способен прожить всю жизнь, постоянно отказывая себе в любимых продуктах, и это часто приводит к перееданию, вине и стыду.

Если есть четкие медицинские причины для ограничения, например аллергия, это одно дело. В противном случае – ненужное ограничение, которое не приносит явной пользы, но значительно снижает качество жизни и увеличивает риск развития пищевых нарушений.

Каких питание принципов нужно придерживаться

Здоровое питание не подразумевает строгих запретов. Важно стремиться к сочетанию научно обоснованных рекомендаций и к тому, что вам нравится. Позвольте себе все, что хотите, но в разумных количествах. Постепенно вводите в жизнь полезные привычки: