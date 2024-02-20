Как получить протез после ампутации: пошаговая инструкция

20 февраля 2024, 13:39
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МИНЗДРАВ

Вследствие войны России против Украины количество людей, подвергшихся ампутации, увеличивается ежедневно. Все эти люди нуждаются в высококачественной медицинской помощи, реабилитации и протезировании.

После потери части своего тела, многие люди чувствуют растерянность и не уверены, как дальше жить. Поэтому правительство делает все возможное, чтобы в такие моменты они или их родственники знали куда обращаться за помощью. Более того – чтобы они могли адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, используя протезы и другие реабилитационные средства.

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Процесс восстановления после ампутации – сложный и длительный. Он привлекает многих специалистов: медицинских работников, реабилитационных терапевтов, хирургов и социальных работников.

Первый этап: Ампутация

Сначала, все пациенты проходят через хирургическое вмешательство. После этого, если нет дополнительных осложнений, начинается стадия восстановления. На этой стадии, медицинская помощь сочетается с реабилитационным процессом, который известен как острая фаза.

Главная цель этой фазы – предотвращать возникновение осложнений, таких как пневмония, пролежни или тромбозы. Рубцы заживают и швы снимают с ампутированной части тела. Ключевые факторы на этом этапе – регулярный режим дня и правильное питание. Пациент постоянно находится под медицинским наблюдением.

Второй этап: Заживление

После потери конечности наблюдается сильный отек и месте ампутации и прилегающих тканей. Это привычная реакция организма на хирургическое вмешательство.

На этом этапе начинается профилактика контрактур (ограничение подвижности в суставе) и проводится антиотечная терапия, которая дает результат в течение нескольких недель.

Третий этап: Подготовка к протезированию

Как только рубцы заживают, начинается подготовительный этап к протезированию. Этот этап включает работу мультидисциплинарной реабилитационной команды, которая состоит из разных специалистов. Этот процесс включает три ключевые составляющие:

  • физические упражнения для сохранения амплитуды движений в суставах;
  • проведение компрессионной терапии (обертывание эластичным бинтом или использование компрессионных гольфов);
  • массаж рубцов, гигиена места ампутации и контроль фантомной боли.

Адекватная компрессия улучшает циркуляцию крови, уменьшает боль и сокращает время адаптации к протезу. Одновременно происходит восстановление моторной деятельности ампутированной конечности. Список упражнений определяет мультидисциплинарная реабилитационная команда, которая также контролирует реабилитационный процесс и мониторинг эффективности вмешательств.

Также при подготовке к протезированию, врач физической и реабилитационной медицины или социальный работник должны предоставить пациенту полную информацию обо всех производителях вспомогательных средств реабилитации и необходимые документы для получения протеза.

Выбор предприятия - за пациентом. Перечень протезных предприятий можно найти на сайте Минсоцполитики или на дашборде по ссылке.

Четвертый этап: Протезирование

Важным этапом в процессе получения протеза является формирование соответствующего заключения. Это может быть сделано медицинской комиссией, мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК) или специалистами медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Этот документ обязательно должен учитывать все особенности и потребности пациента, с указанием характеристик средства реабилитации.

Для подачи документов на получение протеза можно обратиться к социальному работнику в больнице, Центра предоставления административных услуг или территориального управления Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Также можно подать документы через электронный кабинет Централизованного банка данных по проблемам инвалидности Министерства социальной политики.

Пятый этап: Реабилитация после протезирования

Как только протез изготовлен, наступает этап реабилитации и адаптации к протезу. Мультидисциплинарная реабилитационная команда, в которую теперь входит протезист, помогает пациенту освоить использование протеза, восстанавливает моторную активность и помогает привыкнуть к протезу.

Важно помнить! Протезирование в Украине – бесплатное. Государство гарантирует установку качественных протезов, покрывает их обслуживание и, при необходимости, ремонт. Для получения качественного протеза не нужно ждать установления инвалидности. Качественный бесплатный протез имеют право получить все граждане Украины.

Автор: Олександр Бевза