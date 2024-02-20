Как получить протез после ампутации: пошаговая инструкция

Вследствие войны России против Украины количество людей, подвергшихся ампутации, увеличивается ежедневно. Все эти люди нуждаются в высококачественной медицинской помощи, реабилитации и протезировании.

После потери части своего тела, многие люди чувствуют растерянность и не уверены, как дальше жить. Поэтому правительство делает все возможное, чтобы в такие моменты они или их родственники знали куда обращаться за помощью. Более того – чтобы они могли адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, используя протезы и другие реабилитационные средства.

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Процесс восстановления после ампутации – сложный и длительный. Он привлекает многих специалистов: медицинских работников, реабилитационных терапевтов, хирургов и социальных работников.

Первый этап: Ампутация

Сначала, все пациенты проходят через хирургическое вмешательство. После этого, если нет дополнительных осложнений, начинается стадия восстановления. На этой стадии, медицинская помощь сочетается с реабилитационным процессом, который известен как острая фаза.

Главная цель этой фазы – предотвращать возникновение осложнений, таких как пневмония, пролежни или тромбозы. Рубцы заживают и швы снимают с ампутированной части тела. Ключевые факторы на этом этапе – регулярный режим дня и правильное питание. Пациент постоянно находится под медицинским наблюдением.

Второй этап: Заживление

После потери конечности наблюдается сильный отек и месте ампутации и прилегающих тканей. Это привычная реакция организма на хирургическое вмешательство.

На этом этапе начинается профилактика контрактур (ограничение подвижности в суставе) и проводится антиотечная терапия, которая дает результат в течение нескольких недель.

Третий этап: Подготовка к протезированию

Как только рубцы заживают, начинается подготовительный этап к протезированию. Этот этап включает работу мультидисциплинарной реабилитационной команды, которая состоит из разных специалистов. Этот процесс включает три ключевые составляющие:

физические упражнения для сохранения амплитуды движений в суставах;

проведение компрессионной терапии (обертывание эластичным бинтом или использование компрессионных гольфов);

массаж рубцов, гигиена места ампутации и контроль фантомной боли.

Адекватная компрессия улучшает циркуляцию крови, уменьшает боль и сокращает время адаптации к протезу. Одновременно происходит восстановление моторной деятельности ампутированной конечности. Список упражнений определяет мультидисциплинарная реабилитационная команда, которая также контролирует реабилитационный процесс и мониторинг эффективности вмешательств.

Также при подготовке к протезированию, врач физической и реабилитационной медицины или социальный работник должны предоставить пациенту полную информацию обо всех производителях вспомогательных средств реабилитации и необходимые документы для получения протеза.

Выбор предприятия - за пациентом. Перечень протезных предприятий можно найти на сайте Минсоцполитики или на дашборде по ссылке.

Четвертый этап: Протезирование

Важным этапом в процессе получения протеза является формирование соответствующего заключения. Это может быть сделано медицинской комиссией, мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК) или специалистами медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Этот документ обязательно должен учитывать все особенности и потребности пациента, с указанием характеристик средства реабилитации.

Для подачи документов на получение протеза можно обратиться к социальному работнику в больнице, Центра предоставления административных услуг или территориального управления Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Также можно подать документы через электронный кабинет Централизованного банка данных по проблемам инвалидности Министерства социальной политики.

Пятый этап: Реабилитация после протезирования

Как только протез изготовлен, наступает этап реабилитации и адаптации к протезу. Мультидисциплинарная реабилитационная команда, в которую теперь входит протезист, помогает пациенту освоить использование протеза, восстанавливает моторную активность и помогает привыкнуть к протезу.

Важно помнить! Протезирование в Украине – бесплатное. Государство гарантирует установку качественных протезов, покрывает их обслуживание и, при необходимости, ремонт. Для получения качественного протеза не нужно ждать установления инвалидности. Качественный бесплатный протез имеют право получить все граждане Украины.