Когда больше ничего не помогает: как и для чего проводят протезирование полового члена

Если лечение эректильной дисфункции не дает желаемого результата, врач может предложить хирургический метод фаллопротезирования. Это оперативное вмешательство, во время которого в половой член устанавливается специальный имплантат.

Обычно к такой операции прибегают, когда консервативные методы (медикаментозная терапия, использование вакуумных устройств) не дали эффекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Эректильная дисфункция органического генеза (импотенция) – это состояние, при котором мужчина не может достичь или поддерживать эрекцию, необходимую для совершения полового акта.

Виды протезов

Существует три основных типа имплантатов, которые устанавливаются хирургическим путем: полужесткие и гидравлические (надувные), последние делятся на двух и трехкомпонентные. Чаще всего применяют трехкомпонентные надувные системы – около 90% всех имплантаций приходится именно на них.

Полужесткие протезы – это гибкие стержни, которые размещают в теле полового члена. Чтобы достичь эрекции, достаточно поднять пенис вверх, а для имитации расслабленного состояния – опустить вниз. Член при этом остается постоянно твердым.

Преимущества такой конструкции: простота и надежность благодаря отсутствию сложных соединений, что уменьшает риск поломки и стоимость изделия.

Недостатки – постоянное давление на ткани, определенные неудобства при маскировке под одеждой и меньшая удовлетворенность пациентов по сравнению с надувными моделями.

Надувные (гидравлические) имплантаты состоят из цилиндров, насоса и резервуара с жидкостью. Для создания эрекции жидкость перемещается из резервуара в цилиндры в пенисе, а для возвращения к расслабленному состоянию жидкость возвращается обратно.

Двухкомпонентные системы имеют все элементы расположенными в мошонке и корпусе члена, а после спуска жидкости орган становится частично мягким. Минус – более сложная конструкция и меньшая жесткость по сравнению с трехкомпонентными аналогами.

Трехкомпонентные имплантаты состоят из цилиндров, насоса (в мошонке) и отдельного резервуара (в забрюшинном пространстве). Такая система обеспечивает максимально естественную эрекцию и полное расслабление после спуска жидкости, однако технически сложнее и требует более тщательной имплантации.

Показания и противопоказания

Главным показанием к фаллопротезированию является стойкая эректильная дисфункция, которая не поддается другим методам лечения: медикаментозной терапии, вакуумным устройствам, местным средствам (суппозитории, инъекции). Операцию также могут назначить при болезни Пейрони с выраженными нарушениями эрекции, фиброзе тканей полового члена, длительном приапизме, а также при сложных случаях психогенной импотенции.

Противопоказания:

активные инфекционные процессы любого происхождения, особенно в области мочеполовой системы;

нерешенные проблемы с мочеиспусканием, вызванные нарушениями работы мочевого пузыря;

тяжелые сопутствующие заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы, которые делают сексуальную активность потенциально опасной.

Как происходит операция

Перед имплантацией пациента тщательно обследуют, оценивают общее состояние здоровья, определяют наличие противопоказаний, обсуждают тип имплантата и все этапы лечения. Подготовка стандартная: лабораторные исследования, гигиенические процедуры, профилактика инфекций. Операция длится от 1 до 2,5 часов, в зависимости от сложности. Тип и размер протеза подбирают во время хирургического вмешательства.

Установка трехкомпонентной системы проводится под общим наркозом. Хирург делает разрез в зоне гениталий, вводит имплантат в кавернозные тела, резервуар с жидкостью размещает в забрюшинном пространстве, а насос – в мошонке, после чего сшивает разрезы.

Восстановление после операции

После хирургического вмешательства пациент находится в палате для наблюдения и восстановления. В первые дни возможны боли в паховой области или нижней части живота – для их снятия используют обезболивающие и, при необходимости, антибиотики. Медицинский персонал осуществляет контроль до выписки, обычно нужно остаться в стационаре на одну ночь.

Дальнейшее восстановление происходит дома: пациент придерживается рекомендаций врача и следит за самочувствием. Вернуться к привычной жизни можно примерно через неделю, но восстанавливать половую жизнь рекомендуется не ранее, чем через 6 недель. После полного выздоровления нет никаких ограничений, нужно только придерживаться полового покоя в реабилитационный период и избегать чрезмерных физических нагрузок, вызывающих дискомфорт.