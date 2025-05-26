Белок и рост мышц: сколько когда и какой нужно потреблять
- Исследование из Университета Иллинойса показало, что тип белка (животный или растительный) не влияет на рост мышц, если общее потребление белка достаточное и сочетается с тренировками.
- В эксперименте участвовали 40 физически активных людей, которых разделили на группы с различными диетами, и было установлено, что распределение белка в течение дня также не имеет значительного влияния на синтез мышечного белка.
- Исследование опровергает миф о преимуществе животных белков и указывает, что чрезмерное количество белка (более 1,6 г/кг) не дает преимуществ в наборе мышечной массы.
Новое исследование разрушает стереотип о том, что для роста мышц необходимы только животные белки или протеиновые добавки. Оказалось, что решающим фактором является не вид белка, не время его приема – если общее потребление достаточное и сочетается с тренировками, детали не имеют принципиального значения.
Ученые из Университета Иллинойса (США), опубликовав свою работу в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, поставили под сомнение распространенное мнение о неоспоримом преимуществе животных белков перед растительными для наращивания мышечной массы, передает 24 Канал.
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Основные результаты исследования
Во время клинических испытаний исследователи установили: при силовых тренировках как веганский, так и всеядный рацион одинаково способствуют синтезу мышечного белка, при условии потребления 1,1–1,2 грамма белка на килограмм массы тела в сутки. Это соответствует обычной норме для большинства взрослых.
Группа под руководством профессора Николаса Бурда проверила три гипотезы:
- Влияет ли тип белка (животный, или растительный) на прирост мышечной массы?
- Важно ли равномерное распределение белка в течение дня?
- Нужна ли большая доза белка?
Ответ на все три вопроса оказался отрицательным.
Как проходило исследование
В исследовании приняли участие 40 физически активных мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Их разделили на две группы: одна питалась только растительной пищей, другая употребляла продукты животного происхождения.
Количество белка в рационе обеих групп было одинаковым, а все блюда предоставлялись организаторами для строгого контроля. Во всеядной группе примерно 70% белка поступало из мяса, молочных продуктов и яиц, а в веганской диете использовали разнообразные растительные источники, сбалансированные по аминокислотному составу.
Дополнительно внутри групп людей разделили по способу приема белка: одни получали белок равномерно в течение трех приемов пищи, другие – неравномерно, пять раз в день, с акцентом на вечернее потребление.
Все участники тренировались через день. Для контроля синтеза мышечного белка использовали уникальную методику: добровольцы употребляли воду с дейтерием, а затем ученые анализировали, как "тяжелые" аминокислоты встраиваются в мышечные волокна. Биопсию мышц проводили до и после эксперимента.
Результаты и выводы
Ни тип белка, ни способ его распределения в течение дня существенно не повлияли на темпы роста мышц.
По словам профессора Николаса Бурда, после тренировки можно выбрать любой белковый продукт, который удобно съесть – главное, чтобы его было достаточно и он был качественным.
Это исследование опровергает миф о необходимости только животных белков или протеиновых порошков для набора мышечной массы. Более того, оно демонстрирует, что чрезмерное количество белка (более 1,6 г/кг), которое рекомендовали ранее, не дает никаких преимуществ и может быть лишним.
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