Поможет свет: как проснуться бодрым: как проснуться бодрым

Сон значительно изменился под влиянием современных технологий и образа жизни. При этом условия в спальне, в частности освещение, звуковая среда и температура, играет ключевую роль в качестве ночного отдыха, но этот аспект часто недооценивается в проектировании жилья.

Исследование, посвященное влиянию света на состояние бодрости, предложило полезные рекомендации по обустройству спальни, сообщает 24 Канал со ссылкой Building and Environment.

Также на тему Сколько надо выпить алкоголя, чтобы повредился мозг

Новое исследование сна

Многие исследования сна применяют искусственное освещение, которое легко поддается регулированию. Однако, как выяснили ученые из Осакского столичного университета, естественный свет имеет значительно большую ценность и важность.

В рамках эксперимента с участием 19 добровольцев (10 мужчин и 9 женщин), было создано три различные схемы освещения с помощью автоматизированных штор:

IA: естественное освещение за 20 минут до пробуждения;

IB: естественный свет в течение всего периода рассвета до пробуждения;

CC: полная темнота перед пробуждением.

После каждого теста специалисты фиксировали показатели сонливости, бодрости и утомляемости участников с помощью электроэнцефалографии, электрокардиографии и опросов.

Как просыпаться бодрым

Результаты показали, что в условиях IA и IB участники чувствовали меньшую сонливость по сравнению с CC. При этом вариант IA оказался наиболее эффективным для улучшения бодрости, тогда как чрезмерное количество света в IB давало обратный эффект.

В будущем нам нужно изучить, как правильно регулировать естественный свет, учитывая его сезонные и суточные изменения, чтобы создать оптимальную среду для комфортного пробуждения,

– рассказал автор исследования профессор Дайсуке Мацусита

На основе проведенного исследования ученые предложили рекомендации: архитекторам обращать внимание на естественное освещение в спальнях, а всем людям – рассмотреть возможность установки "умных" штор для качественного пробуждения.