Грипп, коронавирус и подобные инфекции провоцируют мощное воспаление, которое обычно помогает иммунитету бороться с инфекциями. Но последние открытия свидетельствуют: этот же процесс может непреднамеренно стимулировать прогрессирование рака, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature.

Также на тему Как вовремя выявить рак: 15 симптомов онкологии, которые требуют обследования

Самое опасное в раке – его способность метастазировать, то есть "переселяться" в новые органы, например, в легкие. Долгие годы такие клетки могут оставаться в состоянии покоя – не делиться и не расти, иногда десятилетиями. Что именно заставляет их "просыпаться", до сих пор было загадкой. Некоторые исследования намекали: воспаление, вызванное ОРВИ, может быть тем самым спусковым крючком. Но прямых доказательств не хватало.

Как простуда может "разбудить" рак?

Исправить этот пробел взялись ученые из Университета Колорадо под руководством профессора Джеймса ДеГрегори. Их эксперимент проводили на генетически модифицированных мышах с раком молочной железы. Когда половину из них заразили вирусом свиного гриппа H1N1, уже через девять дней количество раковых клеток в легких инфицированных выросло в сто раз! У неинфицированных изменений почти не было.

Тест с коронавирусом SARS-CoV-2 дал похожие результаты: в легких зараженных мышей раковых клеток стало в десять раз больше, тогда как в контрольной группе существенных изменений не обнаружили.

Ключевое звено – молекула интерлейкин-6 (IL-6). В норме она помогает организму бороться с вирусами, но, к сожалению, одновременно может стимулировать рост опухолевых клеток. Когда эксперимент повторили на мышах с заблокированной продукцией IL-6, рост рака почти прекратился.

Более того, исследователи доказали: IL-6 не только пробуждает "спящие" раковые клетки, но и изменяет их генетическую программу так, чтобы они легче распространялись. Когда воспаление проходит и уровень IL-6 снижается, рост опухоли замедляется, но клетки уже становятся более агрессивными из-за приобретенных генетических изменений.

Какое это имеет значение?

Эти выводы особенно важны для тех, кто недавно преодолел рак и находится в ремиссии. Анализ историй болезней 36800 американок с диагнозом рак молочной железы до пандемии подтвердил: у тех, кто болел COVID-19 в первые три года после диагноза, риск развития метастазов в легких был значительно выше.

Впрочем, ученые подчеркивают: эти данные предварительные, ведь многие могли перенести ковид без симптомов или не делали тестирование. Нужны дополнительные масштабные исследования, чтобы лучше понять, как различные респираторные вирусы влияют на различные виды рака и какие индивидуальные факторы играют роль.

Однако вывод очевиден: вакцинация против гриппа, COVID-19 и других сезонных инфекций может стать важной частью профилактики рецидивов у онкопациентов.