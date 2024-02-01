Выполняйте 8 минут: элементарное упражнение, которое снизит ваше артериальное давление

Физическая активность - это основа хорошего самочувствия и здоровья. Сейчас ученые обнаружили пользу элементарного упражнения на снижение артериального давления. Для того, чтобы почувствовать его эффективность достаточно всего 8 минут.

Речь о статических упражнениях. Ученые убеждают, что они полезны для пациентов, страдающих гипертонией. Исследование опубликовали в Британском журнале спортивной медицины.

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"Всего 8 минут выполнения статических упражнений трижды в неделю могут способствовать снижению артериального давления", – говорится в исследовании.

Детали исследования

! Элементарное статическое упражнение, которое выполняют с собственным весом, известное всем как "стульчик" у стены, может улучшить сердечно-сосудистое здоровье.

Ученые проанализировали 270 рандомизированных исследований, в которых принимали участие более 15 тысяч человек.

В ходе исследований ученые сосредоточились на изучении влияния на артериальное давление трех статических упражнений:

жим ручного динамометра,

разгибание ног на фиксированную опору;

и приседания, прижавшись спиной к стене.

При этом еще одно популярное упражнение – планку не включали в исследование.

Изометрическое (то есть статическое) упражнение предусматривает сокращение, при котором длина мышцы не меняется.

"Упражнение, при котором человек удерживает напряжение в каком-то положении, что при этом не предусматривает динамического движения, является изометрическим упражнением", – объяснил соавтор исследования Джейми Эдвардс.

Польза статических упражнений

Ученые пришли к выводу, что статические упражнения, такие как "стульчик" у стены, могут помочь снизить артериальное давление эффективнее, чем другие виды активности, среди которых аэробика, силовые тренировки или высокоинтенсивные интервальные тренировки.

Более того, если выполнять "стульчик" у стены регулярно, значительно снижается систолическое артериальное давление (верхний показатель) в среднем на 10 мм рт. ст., а диастолическое давление – на 5 мм рт. ст. (нижний показатель).

Как объясняют это влияние ученые Снижение давления происходит вследствие сокращения мышц, удержание одного положения временно уменьшает приток крови к определенной мышце. А когда вы перестаете напрягать мышцу, приток крови усиливается. Как следствие, формируются сигналы, которые побуждают кровеносные сосуды расслабляться и уменьшают сопротивление кровотоку, и в конце концов – артериальное давление снижается.

Перспектива открытия

Ученые, которые презентовали исследования, надеются, что их выводы пригодятся при формировании рекомендаций по физическим упражнениям для профилактики и лечения гипертонии.

"Изометрические упражнения как инструмент лечения для людей с гипертонией – это прекрасно. Я действительно думаю, что это хороший способ привлечь больше людей к активному образу жизни", – резюмировал Джейми О'Дрисколл.



Упражнение "стульчик" поможет снизить высокое давление / Фото shutterstock

Как сделать упражнение "стульчик": инструкция

Плотно прислонитесь спиной к стене

Поставьте ноги на ширине плеч на расстоянии до метра от стены.

Задействуйте мышцы живота и спускайтесь спиной по стене, пока ваши бедра не станут параллельными к земле.

Старайтесь держать ноги под углом 90 градусов, как будто вы сидите на стуле.

Колени держите прямо над лодыжками, а не над пальцами ног. Спина – ровная к стене.

Задержитесь в таком положении от 20 до 60 секунд, или дольше.

Медленно отодвиньтесь назад по стене до положения стоя. Отдохните и повторите подход.

Бонусом является то, что это простое упражнение задействует много мышц ног и пресс, поэтому оно будет полезным и для вашей фигуры. Заметьте, что существуют и другие статические упражнения, которые легки в исполнении и будут такими же полезными для сердечно-сосудистой системы.