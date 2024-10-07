Можно забыть о спорте и диетах: создали молекулу, которая действует, как 10 километров бега натощак

Датские ученые разработали уникальную молекулу, которая может имитировать реакции человеческого организма, как правило, возникающие во время голода и выполнения интенсивных упражнений.

Из предыдущих исследований известно, что регулярная физическая подготовка положительно влияет на физическое и психическое состояние, уменьшая риск развития серьезных заболеваний. Периодическое ограничение в еде также может быть полезным.

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Таблетка вместо упражнений и диеты

Профессора из Орхусского университета в Дании заметили, что не каждый может придерживаться диеты или регулярно заниматься спортом из-за образа жизни или медицинских ограничений. Чтобы обойти эти препятствия, они разработали молекулу, которая влияет на метаболизм, как 10 километров быстрого бега натощак. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Физические нагрузки и голод укрепляют сердце и уменьшают содержание жиров в крови за счет повышения уровня лактата и кетонов, которые служат "топливом" для клеток. Это приводит к увеличению выработки гормона, подавляющего аппетит, и снижает уровень свободных жирных кислот в крови, что, в свою очередь, снижает риск метаболического синдрома, как отмечают исследователи.

Хотя лактат и кетоны есть в природе, их нельзя потреблять в достаточном количестве, избегая выработки нежелательных продуктов – кислоты и соли.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Как действует новая молекула

Новая молекула под названием LaKe показала в экспериментах на мышах, что может искусственно регулировать уровень лактата и кетоны без вреда для здоровья. Если клинические испытания у людей, запущенных учеными из Оркуса, будут успешными, эта связь может превратиться в новую диетическую добавку.

Ученые подчеркивают, что лекарства на основе LaKe позволят людям, которые по разным причинам не могут ограничивать себя в еде или делать регулярные физические упражнения, поддерживают нормальное состояние тела. Кроме того, молекула может помочь устранить проблемы с концентрацией, например, у пациентов с болезнью Паркинсона и деменцией, которые часто имеют низкий уровень энергии в мозге, что мешает ему нормально функционировать.