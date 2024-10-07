Надежда для многих людей: новая терапия вылечила первых пациентов с аутоиммунными болезнями

Использование биоинженерных и модифицированных иммунных клеток привело к ремиссии у одной женщины и у двух мужчин, страдающих серьезными аутоиммунными заболеваниями. Этот прорыв открывает перспективы для широкомасштабного производства инновационных методик CAR T-терапии.

Новое лечение аутоиммунных заболеваний

Трое китайцев стали первопроходцами в лечении аутоиммунных болезней с использованием сконструированных иммунных клеток, созданных из клеток донора, а не из клеток их организма. Этот успех ознаменовывает собой важный шаг к возможности масштабного производства таких лечебных подходов, пишет Cell.

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Один из пациентов, 57-летний мистер Гун из Шанхая, страдает системным склерозом, заболевание, поражающее соединительные ткани и может вызвать утолщение кожи и повреждение внутренних органов. Он сообщил, что уже через три дня после начала терапии он смог двигать пальцами и открывать рот. Через две недели он вернулся к офисной работе, чувствуя существенное улучшение своего состояния.

Как действуют модифицированные донорские клетки

Новые (CAR) T-клетки, использованы в терапии, ранее показали свою эффективность в лечении рака крови в США, где одобрено несколько таких препаратов. Они также имеют потенциал для лечения аутоиммунных заболеваний, включая волчанку и рассеянный склероз, где иммунные клетки атакуют собственные ткани организма. Однако такая терапия традиционно базировалась на использовании собственных иммунных клеток пациента, что делало ее дорогой и сложной в исполнении.

Именно поэтому исследователи начали разрабатывать CAR T-терапии, основанные на донорских иммунных клетках, что в будущем может позволить фармацевтическим компаниям масштабировать производство и снизить затраты и временные рамки производства. Вместо индивидуального подхода, возможно станет производить терапию для сотен людей на основе клеток одного донора.

Исследование под руководством Сюй Хуцзи, ревматолога из Военно-морского медицинского университета в Шанхае, стало первым, где были опубликованы данные о лечении аутоиммунных заболеваний. После более чем шести месяцев после терапии, пациенты остаются в стабильном состоянии ремиссии. Еще двадцать человек прошли лечение по модифицированной методике, результаты которой в основном оказались успешными.