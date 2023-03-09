Нашли новый способ лечения рака костей без химиотерапии и ампутации

Исследователи из Университета Восточной Англии разработали новый препарат, который работает против всех основных типов первичного рака костей и значительно повысил выживаемость лабораторных мышей.

Что известно о раке костей

Раком костей называют группу злокачественных опухолей, которая поражает кости пациента, при этом первичный рак (возникший в костях, а не ставший результатом метастазирования опухолей в других тканях), встречается относительно редко и проявляется в основном у детей. Ежегодно регистрируют около 52 тысяч новых случаев этого заболевания.

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К сожалению, до сих пор средства его лечения очень ограничены: преимущественно применяются химио- и радиотерапия, а также хирургические вмешательства вплоть до ампутации. Несмотря на это, пятилетняя выживаемость у больных с раком костей составляет всего 42%, в основном из-за бурного прогрессирования опухоли и больших гематогенных метастазов, в первую очередь поражающих легкие и головной мозг.

Новый метод лечения рака костей

Новый способ лечения предложили исследователи из Университета Восточной Англии: разработанный препарат CADD522 заблокировал работу гена RUNX2, связанного с распространением раковых метастазов, и на 50% повысил выживание у лабораторных мышей, которым имплантировали рак костей человека.

В отличие от традиционных способов лечения типа химиотерапии, новый препарат оказывает менее разрушительное влияние на организм и не вызывает токсических побочных эффектов – выпадения волос или проблем с пищеварением. Также работа гена RUNX2 не нужна нормальным клеткам, которые еще не превратились в раковые, поэтому прием CADD522 здоровым человеком пройдет без особых последствий для организма.

CADD522 доказал свою эффективность при лечении всех основных типов первичного рака костей и теперь проходит официальную токсикологическую оценку, прежде чем команда соберет все данные и обратится за одобрением клинических испытаний на людях.