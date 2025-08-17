Мужчина с диабетом 1 типа стал первым пациентом, в организме которого после пересадки генетически модифицированных клеток снова начал вырабатываться собственный инсулин.

Какой метод применили ученые?

Врачи ввели клетки в предплечье пациента. Организм их не отторгнул, поэтому они прижились и начали работать, как здоровые клетки поджелудочной железы. Об этом сообщает Live Science, передает 24 Канал.

Главное преимущество – пациенту не нужно принимать иммуносупрессанты (лекарства, подавляющие иммунитет), ведь организм не распознает клетки как чужеродные.

Важно! По словам ученых из США и Швеции, для этого использовали технологию CRISPR – универсальный метод редактирования генов. Он позволил изменить донорские клетки поджелудочной железы так, чтобы иммунная система пациента их не атаковала. Это первый случай применения такого метода на человеке.

Почему это важно?

Диабет 1 типа возникает, когда иммунная система разрушает клетки, вырабатывающие инсулин. Больные вынуждены всю жизнь делать инъекции инсулина, но лечения, которое бы восстановило работу организма, до сих пор не существовало.

Сейчас исследователи планируют наблюдать, смогут ли клетки работать долгосрочно, и проверить метод на других пациентах. Если эксперимент удастся, это может стать прорывом в лечении диабета 1 типа.