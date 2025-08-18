В Украине готовят бесплатную ежегодную ежегодную проверку здоровья для людей 40+
В Украине готовят к запуску государственную программу бесплатной проверки состояния здоровья для граждан в возрасте от 40 лет. Об инициативе сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации "Программы деятельности правительства".
По замыслу правительства, каждый человек в определенной возрастной группе сможет раз в год пройти базовую диагностику и держать под системным контролем свое здоровье. Профилактический чекап должен помочь планировать индивидуальные шаги для профилактики и вовремя выявлять заболевания, пока они поддаются лечению, пишет 24 Канал.
Также на тему Третий раз за месяц: на Львовщине снова массовое отравление детей на курорте
Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что бесплатный перечень обследований будет включать скрининг на сердечно-сосудистые болезни, диабет и психические расстройства – именно эти состояния чаще всего приводят к преждевременной смертности и потере трудоспособности. По словам министра, значительную часть таких недугов можно выявить и эффективно лечить при условии ранней диагностики.
Как это будет работать
- государство покроет полную стоимость обследований в рамках программы;
- пациенты смогут выбрать удобное заведение – государственный, коммунальный или частный партнер программы;
- ежегодный формат скрининга должен сформировать привычку регулярной профилактики.
Отдельно Виктор Ляшко сообщил и об инвестициях в систему: в сфере здравоохранения реализуют 160 инфраструктурных проектов, что должно усилить способность медучреждений предоставлять качественные услуги.
Что это означает для пациентов 40+
- возможность пройти базовые обследования бесплатно и без привязки к одному типу медучреждения;
- раннее выявление рисков сердца и сосудов, диабета, а также ментального здоровья;
- больше шансов предотвращать осложнения и сохранить работоспособность.
Ожидается, что программа станет шагом к культуре регулярных профилактических осмотров и поможет уменьшить бремя хронических болезней. Детали относительно перечня анализов, порядка записи и стартовых дат правительство должно обнародовать дополнительно.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.