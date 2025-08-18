По замыслу правительства, каждый человек в определенной возрастной группе сможет раз в год пройти базовую диагностику и держать под системным контролем свое здоровье. Профилактический чекап должен помочь планировать индивидуальные шаги для профилактики и вовремя выявлять заболевания, пока они поддаются лечению, пишет 24 Канал.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что бесплатный перечень обследований будет включать скрининг на сердечно-сосудистые болезни, диабет и психические расстройства – именно эти состояния чаще всего приводят к преждевременной смертности и потере трудоспособности. По словам министра, значительную часть таких недугов можно выявить и эффективно лечить при условии ранней диагностики.

Как это будет работать

государство покроет полную стоимость обследований в рамках программы; пациенты смогут выбрать удобное заведение – государственный, коммунальный или частный партнер программы; ежегодный формат скрининга должен сформировать привычку регулярной профилактики.

Отдельно Виктор Ляшко сообщил и об инвестициях в систему: в сфере здравоохранения реализуют 160 инфраструктурных проектов, что должно усилить способность медучреждений предоставлять качественные услуги.

Что это означает для пациентов 40+

возможность пройти базовые обследования бесплатно и без привязки к одному типу медучреждения;

раннее выявление рисков сердца и сосудов, диабета, а также ментального здоровья;

больше шансов предотвращать осложнения и сохранить работоспособность.

Ожидается, что программа станет шагом к культуре регулярных профилактических осмотров и поможет уменьшить бремя хронических болезней. Детали относительно перечня анализов, порядка записи и стартовых дат правительство должно обнародовать дополнительно.