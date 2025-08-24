В Украине урегулировали профессию нутрициолога: что изменится после приказа Минздрава
- Министерство здравоохранения Украины официально урегулировало профессию нутрициолога, определив требования к образованию и границы деятельности специалистов.
- Нутрициологи не имеют права назначать анализы, выписывать лекарства, а также должны иметь бакалаврский уровень образования по направлению "Терапия и реабилитация".
Министерство здравоохранения Украины официально урегулировало профессию нутрициолога, определив требования к образованию и границы деятельности специалистов
Соответствующий приказ подписал министр Виктор Ляшко, внеся изменения в Справочник квалификационных характеристик профессий, передает 24 Канал.
Смотрите также Как сахар влияет на старение кожи и какая допустимая норма
Как урегулировали профессию нутрициолога?
Нутрициологи получили четко очерченный перечень задач – от мониторинга пищевого статуса и составления планов питания до назначения дополнительного перорального, энтерального или парентерального питания по показаниям.
Также они могут консультировать по пищевым привычкам, сотрудничать с врачами и контролировать работу пищеблоков в учреждениях здравоохранения или реабилитации.
Важно. В то же время документ ограничивает их деятельность. В частности, нутрициологи не имеют права назначать или комментировать анализы, выписывать лекарства и пищевые добавки или оценивать назначения врача.
Какие требования к профессии нутрициолога?
Согласно новым правилам, специалисты должны иметь как минимум бакалаврский уровень образования по направлению "Терапия и реабилитация" в сфере здравоохранения и соответствующую специализацию.
Обратите внимание. Переходный период продлится до 1 января 2030 года: до этого времени работать нутрициологами смогут также выпускники специальности "Общественное здоровье".
Кроме того, Минздрав установил требование к непрерывному профессиональному развитию нутрициологов, хотя конкретного стажа работы пока не предусмотрено.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.