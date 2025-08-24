Соответствующий приказ подписал министр Виктор Ляшко, внеся изменения в Справочник квалификационных характеристик профессий, передает 24 Канал.
Смотрите также Как сахар влияет на старение кожи и какая допустимая норма
Как урегулировали профессию нутрициолога?
Нутрициологи получили четко очерченный перечень задач – от мониторинга пищевого статуса и составления планов питания до назначения дополнительного перорального, энтерального или парентерального питания по показаниям.
Также они могут консультировать по пищевым привычкам, сотрудничать с врачами и контролировать работу пищеблоков в учреждениях здравоохранения или реабилитации.
Важно. В то же время документ ограничивает их деятельность. В частности, нутрициологи не имеют права назначать или комментировать анализы, выписывать лекарства и пищевые добавки или оценивать назначения врача.
Какие требования к профессии нутрициолога?
Согласно новым правилам, специалисты должны иметь как минимум бакалаврский уровень образования по направлению "Терапия и реабилитация" в сфере здравоохранения и соответствующую специализацию.
Обратите внимание. Переходный период продлится до 1 января 2030 года: до этого времени работать нутрициологами смогут также выпускники специальности "Общественное здоровье".
Кроме того, Минздрав установил требование к непрерывному профессиональному развитию нутрициологов, хотя конкретного стажа работы пока не предусмотрено.