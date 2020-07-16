Употребление рыбы или моллюсков, то есть достаточное количество омега-3 жирных кислот в организме способны уберечь мозг от токсического воздействия окружающей среды. Жирные кислоты борются с воспалениями и защищают структуры мозга от процессов старения.

Ученые исследовали влияние омега-3 жирных кислот в ключе защиты организма от нейротоксинов, мелкодисперсных твердых частиц, содержащихся в загрязненном воздухе.

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Жирные омега-3 кислоты способны минимизировать повреждения мозга, возникающие вследствие воздействия нейротоксинов, таких как свинец и ртуть,

– сказал автор исследования доктор Ка Кахе, профессор эпидемиологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке.



Моллюски – полезная еда для мозга / Фото Unsplash

Как проводили исследование

Исследование основывается на данных женщин старше 70 лет, которые живут в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха. У тех, кто имел самые низкие уровни омега-3 жирных кислот в крови, было наибольшее количество сокращения объемов мозга.

Исследователи наблюдали, сколько рыбы потребляют женщины в среднем еженедельно, впоследствии ученые измерили количество омега-3 жирных кислот в крови и определили влияние загрязненного воздуха на организмы женщин в зависимости от места проживания.

Затем они сделали сканирование мозга, чтобы измерить область гиппокампа, которая является частью мозга, связанной с памятью, и белого вещества, которое помогает передавать сигналы по всему мозгу.

Результаты эксперимента

Ученые установили, что частое потребление рыбы помогает сохранять объем белого вещества и размер гиппокампа и, вероятно, защищает от потенциального токсического воздействия загрязнения воздуха.

Важно Для кого загрязненный воздух опасен и как уменьшить риски

Потеря объема мозга и потеря белого вещества происходит естественным образом в процессе старения, но экологические токсины могут усугубить проблему. Это потому, что мелкие частицы, выбрасываемые в воздух, являются нейротоксином.

Наше исследование является одним из многих, которые дают полезную информацию о здоровом образе жизни, например, о здоровом питании, чтобы уменьшить негативное воздействие загрязнения воздуха. Даже незначительное увеличение количества омега-3 или потребление рыбы может быть полезным для населения,

– резюмировали исследователи.

Пока медицина не имеет однозначного ответа, почему загрязнение воздуха влияет на когнитивные функции, но предыдущие исследования показали, что после того, как в легкие попадают токсины из загрязненного воздуха, они распространяются по всему организму через кровоток.

Как правило, мозг защищен гематоэнцефалическим барьером, который по сути предохраняет мозг от токсинов, циркулирующих в крови. Но токсины из воздуха могут миновать этот барьер.

Эти токсичные частицы настолько малы, что могут преодолеть гематоэнцефалический барьер и вызвать воспаление и снижение когнитивных способностей,

– объяснили авторы исследования.