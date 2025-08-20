И все же, некоторые продукты провоцируют сильнее, чем обычно вздутие и образование газов. Более того, способствуют тому, что газы имеют неприятный запах. Какие это группы продуктов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ВВС.
Какие продукты провоцируют вздутие?
Жирное мясо (свинина, говядина). Медленно переваривается и содержит аминокислоту метионин, богатую серой. Именно она провоцирует так называемый "запах тухлых яиц".
Бобовые (фасоль, чечевица). Содержат сахар рафинозу, который плохо усваивается, но активно используется бактериями кишечника – отсюда и газ.
Яйца. Сами по себе не всегда вызывают метеоризм, но в сочетании с бобовыми или мясом могут усиливать запах газов.
Лук, чеснок, артишоки, порей. Содержат фруктаны – углеводы, вызывающие вздутие.
Молочные продукты. Из-за лактозы, которую более 65% взрослого населения мира переваривает плохо, молоко и творог часто становятся причиной газообразования.
Зерновые (пшеница, рожь, ячмень, овсянка). Кроме клетчатки, могут содержать глютен, что тоже вызывает дискомфорт у людей с непереносимостью.
Капустные овощи (брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, капуста). Богаты клетчаткой и серой – двойной "газовый" эффект.
Фрукты (яблоки, груши, манго). Содержат фруктозу, которую некоторые люди усваивают не полностью, что приводит к вздутию.
Как уменьшить газообразование?
Вводите клетчатку в рацион постепенно. Также обязательно пейте достаточно воды, чтобы избегать запоров. Отдавайте предпочтение травяным чаям, например мятному.
Советограничьте газированные напитки и жевательную резинку, ведь они увеличивают количество воздуха, попадающего в желудок.
Когда стоит обратиться к врачу
В большинстве случаев метеоризм – это норма. Но если газы чрезмерно неприятные, сопровождаются болью, диареей или другими проблемами с пищеварением – это может быть признаком непереносимости или заболевания. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом.