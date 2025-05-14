Эти продукты с вашего стола действуют не хуже лекарств: нашли простой способ снизить давление
- Исследователи из Университета Суррея обнаружили, что флаван-3-олы в чае, какао, яблоках и винограде могут снижать артериальное давление, особенно у людей с гипертонией.
- Регулярное употребление продуктов, богатых флаван-3-олы, таких как черный и зеленый чай, темный шоколад, положительно влияет на сосуды и может быть сопоставимым с действием лекарств.
- Флаван-3-олы обладают антиоксидантными свойствами, уменьшающими воспаление, улучшают кровообращение и способствуют расслаблению сосудов, снижая давление.
Исследователи обнаружили, что природные соединения, которые в большом количестве содержатся в чае и какао, способны положительно влиять на состояние сосудов и снижать артериальное давление.
К такому выводу пришли ученые из Университета Суррея (Великобритания), проанализировав данные 145 рандомизированных контролируемых исследований, результаты которых были опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology, передает 24 Канал.
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Еда и напитки могут снижать давление
Во время исследования сфокусировали внимание на флаван-3-олах – натуральных веществах, которые содержатся не только в чае и какао, но и в яблоках и винограде.
Эти соединения имеют заметное положительное влияние на сосудистую систему: укрепляют стенки сосудов и способствуют нормализации давления. Особенно ощутимый эффект наблюдался у людей с гипертонией – иногда он был сопоставим с действием лекарственных препаратов. Таким образом, обычные продукты могут стать вкусным и простым способом поддерживать здоровье сердца.
Какие продукты содержат флаван-3-олы
Анализируя результаты многочисленных клинических исследований, ученые отметили, что регулярное употребление продуктов, богатых флаван-3-олы (черный и зеленый чай, темный шоколад, яблоки, красный виноград), положительно влияет на состояние эндотелия – внутреннего слоя сосудов, который отвечает за их тонус.
Благодаря своим антиоксидантным свойствам, флаван-3-олы уменьшают воспалительные процессы, улучшают кровообращение и стимулируют образование оксида азота, что помогает расслаблять сосуды и снижать давление.
Авторы работы пришли к выводу, что простые изменения в питании с включением продуктов, богатых флаван-3-олы, могут стать эффективным и приятным способом контролировать давление и заботиться о здоровье сердца.
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