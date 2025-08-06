Ешь и худей: 11 продуктов для "плоского живота"
Если вы хотите похудеть в животе, вероятнее всего, речь идет о висцеральном жире. На самом деле не существует волшебного продукта, который уничтожит жир на животе за 10 дней. Однако, есть продукты, которые могут способствовать похудению в перспективе, и вот почему.
Диетолог Тара Коллингвуд, соавтор книги Flat Belly Cookbook for Dummies рассказала для Eat This, Not That, какие продукты помогут вам избавиться от висцерального жира. Хотя и подчеркнула, что прежде всего нужен стабильный дефицит калорий, движение и время, информирует 24 Канал.
Смотрите также Секрет в чашке: какой способ заваривания кофе поможет похудеть
В то же время некоторые продукты могут помочь вам в этом процессе, потому что снижают аппетит, стабилизируют уровень сахара в крови и улучшают метаболизм.
Какие продукты употреблять для борьбы с висцеральным жиром?
- Овощи с высоким содержанием клетчатки
Брокколи, шпинат, капуста кейл – эти зеленые овощи не только полезны, но и создают ощущение сытости, снижая общее потребление калорий. Шпинат легко добавить в смузи или салат.
- Бобовые
Нут, чечевица, фасоль – богаты белком и клетчаткой, благодаря чему регулируют аппетит и держат уровень сахара стабильным.
- Нежирные источники белка
Курятина, рыба, яйца, тофу – эти продукты помогают сохранить мышечную массу во время похудения.
- Цельнозерновые продукты
Овсянка, коричневый рис, киноа – "правильные" углеводы, которые обеспечивают энергией, помогают контролировать голод и улучшают уровень глюкозы в крови.
- Орехи (в меру)
Миндаль, грецкий орех или кешью – все эти орехи прекрасный источник здоровых жиров, что могут уменьшить тягу к перекусам. Но не забывайте об умеренности, ведь все орехи достаточно калорийны.
- Жирная рыба
Лосось, сардины, скумбрия богаты омега-3, которые помогают уменьшить воспаление, связанное с висцеральным жиром.
- Зеленый чай
Благодаря катехинам, антиоксидантам зеленого чая, можно немного ускорить сжигание жира – особенно в сочетании с тренировками.
- Греческий йогурт
Белковый, сытный и нежный. Выбирайте натуральный без сахара и добавляйте ягоды или орехи для вкуса.
- Ягоды
Черника, малина, клубника, ежевика – все ягоды низкокалорийные, зато содержат очень много антиоксидантов и клетчатки. Еще одно преимущество ягод – не содержат много сахара, в отличие от фруктов.
- Авокадо
Содержит мононенасыщенные жиры, которые способствуют сытости. Добавляйте кусочек в салаты или тост на завтрак, но не следует есть целое авокадо, возьмите лишь частичку.
Пряности: чили и кайенский перец
Благодаря капсаицину эти специи могут слегка повышать расход энергии. Их легко добавить в блюда без ущерба для калорийности.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.