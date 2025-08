Диетолог Тара Коллингвуд, соавтор книги Flat Belly Cookbook for Dummies рассказала для Eat This, Not That, какие продукты помогут вам избавиться от висцерального жира. Хотя и подчеркнула, что прежде всего нужен стабильный дефицит калорий, движение и время, информирует 24 Канал.

В то же время некоторые продукты могут помочь вам в этом процессе, потому что снижают аппетит, стабилизируют уровень сахара в крови и улучшают метаболизм.

Какие продукты употреблять для борьбы с висцеральным жиром?

Овощи с высоким содержанием клетчатки

Брокколи, шпинат, капуста кейл – эти зеленые овощи не только полезны, но и создают ощущение сытости, снижая общее потребление калорий. Шпинат легко добавить в смузи или салат.

Бобовые

Нут, чечевица, фасоль – богаты белком и клетчаткой, благодаря чему регулируют аппетит и держат уровень сахара стабильным.

Нежирные источники белка

Курятина, рыба, яйца, тофу – эти продукты помогают сохранить мышечную массу во время похудения.

Цельнозерновые продукты

Овсянка, коричневый рис, киноа – "правильные" углеводы, которые обеспечивают энергией, помогают контролировать голод и улучшают уровень глюкозы в крови.

Орехи (в меру)

Миндаль, грецкий орех или кешью – все эти орехи прекрасный источник здоровых жиров, что могут уменьшить тягу к перекусам. Но не забывайте об умеренности, ведь все орехи достаточно калорийны.

Жирная рыба

Лосось, сардины, скумбрия богаты омега-3, которые помогают уменьшить воспаление, связанное с висцеральным жиром.

Зеленый чай

Благодаря катехинам, антиоксидантам зеленого чая, можно немного ускорить сжигание жира – особенно в сочетании с тренировками.

Греческий йогурт

Белковый, сытный и нежный. Выбирайте натуральный без сахара и добавляйте ягоды или орехи для вкуса.

Ягоды

Черника, малина, клубника, ежевика – все ягоды низкокалорийные, зато содержат очень много антиоксидантов и клетчатки. Еще одно преимущество ягод – не содержат много сахара, в отличие от фруктов.

Авокадо

Содержит мононенасыщенные жиры, которые способствуют сытости. Добавляйте кусочек в салаты или тост на завтрак, но не следует есть целое авокадо, возьмите лишь частичку.

Пряности: чили и кайенский перец

Благодаря капсаицину эти специи могут слегка повышать расход энергии. Их легко добавить в блюда без ущерба для калорийности.