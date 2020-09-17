Проблемы с памятью чаще всего встречается в старшем возрасте, однако молодые люди также нередко испытывают забывчивость. Есть несколько действенных и простых рекомендаций, которые помогут тренировать память и улучшать когнитивные навыки.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Что делать, если страдаете от забывчивости

Ешьте полноценную и полезную пищу

В рационе обязательно должны быть фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, жирная рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты.

"Уменьшите потребление животных жиров и красного мяса. Не пропускайте приемы пищи, но не переедайте", – отметила Супрун.

По ее словам, сладкая и жирная пища дают временное удовольствие, но в то же время они делают людей слабыми и сонливыми.

Пейте воду

Для работы мозга нужно достаточно пить, ведь даже незначительное обезвоживание приводит к резкому ухудшению способности думать.

"Вода, чай, компот, несладкий лимонад, сочные фрукты и овощи подходят для поддержания водного баланса на должном уровне", – добавила экс-министр.

Постоянно двигайтесь

Когда человек двигается, в его мозгу выделяется фактор роста нервов BDNF и улучшается кровообращение, что способствует выживанию нейронов и установлению между ними связей. Это поддерживает память и позволяет учиться новому.

Движение не дает погибать нейронам и поддерживает нейропластичность. Это важно делать в любом возрасте. Пожилым людям они особенно важны, ведь могут замедлить снижение умственных функций и развитие деменции,

– заявила Ульяна Супрун.

Заботьтесь о полноценном сне

Здоровый сон – это 7-9 часов крепкого сна и нормальный график, когда выходит ложиться и вставать в одинаковое время.

Откажитесь от алкоголя

Алкоголь меняет работу генов, вовлеченных в обмен холестерина, поддержание целостности сосудов, а также той же нейропластичности.

Супрун подчеркнула, что люди, которые совсем не потребляют алкоголь, имеют меньшие шансы развить болезнь Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного.

Не курите

Курение запускает свободнорадикальные процессы, и тем самым повреждает сосуды мозга и нейроны, а также это существенный фактор риска развития деменции и болезни Альцгеймера.

Постоянно общайтесь

Общение – это активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти, которая также улучшает когнитивные функции. Общение с разными людьми помогает укрепить нейронные сети, замедляет их ослабление в процессе старения.

Путешествуйте и ищите новые пути

"Освоение новой местности помогает активировать мозг. Если это другая страна, мы должны полностью переключиться и выполнить необычные задания в новой местности – от поиска пути домой до покупок в магазине. Похожее упражнение можно делать и дома, например, каждый раз менять путь на работу или наугад гулять по улицам", – пояснила экс-глава Минздрава.

Слушайте музыку и учитесь играть на музыкальных инструментах

Как написала Ульяна Супрун, музыка, как и спорт, активируют многочисленные участки мозга, отвечающие за движение, память и речь.