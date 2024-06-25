Как понять что вы пьете слишком много воды: 4 тревожных симптома
Источник:Eating well
Мы часто слышим о важности регулярного питья воды для поддержания здоровья, но иногда забываем, что даже полезные привычки могут навредить, если переусердствовать. Возможно ли, что чрезмерное потребление воды может нанести вред организму? И какие признаки свидетельствуют о том, что мы пьем больше, чем нужно?
Избыток воды в организме, или гипергидратация, может проявляться различными симптомами, от незначительных до тех, угрожающих жизни.
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Сколько пить воды
Положительный момент в том, что небольшое превышение нормы обычно приводит к частым посещениям туалета и не представляет серьезной угрозы. Однако критическая гипергидратация, особенно при сопутствующей потере электролитов, может быть опасной.
Рекомендуемое количество воды для женщин составляет около 2,7 литра, а для мужчин – около 3,7 литра в день, включая жидкость из пищи и других напитков. Важно прислушиваться к сигналам своего тела и помнить, что потребность в воде может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как климат, питание, уровень активности и употребление других напитков.
Избыток воды может привести к гипонатриемии – снижение уровня натрия в крови, что может быть опасным. Натрий – это электролит, который помогает регулировать баланс воды в организме. Гипонатриемия обычно встречается у спортсменов или людей с определенными состояниями здоровья и может возникнуть, если человек пьет простую воду вместо напитков с электролитами после интенсивных потерь жидкости.
Как распознать, что вы пьете слишком много воды
- Моча становится абсолютно прозрачной, что может указывать на чрезмерное потребление жидкости.
- Частые походы в туалет, особенно если это мешает вашей повседневной деятельности.
- Ощущение вздутия живота или легкая тошнота может быть признаками перегрузки почек, которые не успевают вывести излишки воды.
- Головная боль или ощущение "тумана" в голове могут быть следствием снижения уровня натрия и давления на мозг.
Для большинства людей, однако, чрезмерное потребление воды просто увеличивает количество походов в туалет, не приводя к серьезным последствиям.