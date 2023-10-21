Как понять, что подростку нужен психолог

Подростки, как правило, меньше общаются с родителями и не всегда делятся всей своей жизнью. Это может привести к тому, что опекуны будут испытывать сложности в понимании детей. Они могут волноваться, если подросток получает оценку, которой раньше не было, или вдруг отказывается идти гулять.

Подростковый возраст сложен

Важно отдавать себе отчет, что подростковый период – это сложное и непредсказуемое время в жизни. Подростки проходят через физические и эмоциональные изменения, начинают строить свою самостоятельность, их отношения с окружающими людьми меняется. Эти переменные вполне естественны, и некоторые проявления поведения подростка, такие как конфликты, нарушения режима дня или эмоциональные кризисы, в основном охватывают норму взросления.

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Понимание, что эти изменения являются частью нормального процесса, поможет родителям более спокойно относиться к сложностям, с которыми они сталкиваются. Подростки могут переживать конфликты с друзьями, обиды и эмоциональные всплески, и это не всегда означает, что это нечто серьезное.

Когда подростку нужен психолог

Однако важно уметь отличать нормальные подростковые трудности от более серьезных проблем. Если подросток чрезмерно реагирует на мелкие повседневные события, постоянно находится в ярости, отчаянии или апатии, если его эмоциональное состояние мешает ему жить полноценной жизнью, общаться с друзьями, учиться и взаимодействовать в семье, в этом случае может потребоваться профессиональная помощь.

Не нужен психолог Нужен психолог Получил двойку Получил десяток двоек и уже третью четверть подряд заканчивает на тройки. Общается с одним – двумя друзьями, больше не общается со старыми друзьями, избегает крупных компаний Избегает каких-либо социальных контактов: не хочет ходить в гости, ездить куда-то с классом, не общается с детьми друзей семьи Иногда прогуливает школу Прогуливает школу постоянно В выходные спал до обеда и не уехал на дачу Стал всегда слишком много или слишком мало спать Не пошел на тренировку по баскетболу Перестал интересоваться тем, что любил. Это не только хобби, но и игры, развлечения

Изменения в поведении подростков могут быть разной интенсивности и продолжительности. Осознание того, как часто и как долго происходит, может помочь родителям определить, являются ли эти изменения частью нормального процесса подросткового развития или свидетельствуют о более серьезных проблемах.