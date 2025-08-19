Почему важно потреблять достаточно белка?

Многие люди удовлетворяют минимальные потребности организма в белке, но этого может быть недостаточно для поддержания энергии, нормальной работы иммунитета, восстановления после физических нагрузок. Недостаток белка не всегда о себе "кричит", но сигналы организм подает. Диетологи назвали 7 ключевых признаков дефицита, о них рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Овощи, которые вы неправильно готовите и они теряют пользу

Постоянное чувство голода

Если после полноценного приема пищи сытость быстро проходит и постоянно тянет перекусить, это может быть сигналом недостатка белка. Именно он стимулирует гормоны насыщения. При его дефиците организм не получает "сигнал о сытости", и человек ест больше, чем нужно.

Ослабленный иммунитет

Белок – это ничто иное, как строительный материал для антител и иммунных клеток. Когда его недостаточно, организм не способен эффективно противостоять инфекциям. Именно поэтому, вы часто болеете и медленно восстанавливаетесь.

Боли и слабость в мышцах

Мышцы состоят из белка. Если его не хватает, организм черпает аминокислоты из собственных мышц, что вызывает боль, усталость и слабость даже после легких нагрузок.

Отсутствие прогресса в спорте

Регулярные тренировки без достаточного белка не дают результата: вместо роста мышц организм тратит белок на энергию. Силовые показатели не растут, а изменения в составе тела минимальны.

Медленное заживление ран и травм

Белок необходим для восстановления тканей. Его дефицит замедляет заживление порезов, травм и послеоперационных ран, повышая риск осложнений.

Ухудшение состояния волос, кожи и ногтей

Для красоты организма нужны белковые структуры, такие как кератин, коллаген, эластин. При недостатке белка волосы тускнеют и выпадают, ногти ломаются, кожа теряет упругость и покрывается морщинами.

Перепады настроения и раздражительность

Белок влияет на психику, ведь стабилизирует уровень сахара в крови и поддерживает выработку серотонина. Его дефицит может вызывать раздражительность, усталость и резкие перепады эмоций.

Важно! Даже если рацион кажется сбалансированным, важно оценивать количество и качество белка. Своевременная корректировка питания помогает поддерживать энергию, иммунитет, физическую форму и психоэмоциональное состояние на высоком уровне.