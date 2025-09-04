По последним научным данным, вакцинация против гепатита B не только защищает от вирусного заболевания, но и связана со снижением вероятности развития сахарного диабета 2 типа.

Особенно ярко это прослеживается в случаях приобретенной формы диабета. До сих пор считалось, что этот эффект объясняется уменьшением количества самих заболеваний гепатитом, однако новые исследования показывают, что даже те, кто никогда не болел гепатитом B, но был вакцинирован, имеют меньший риск диабета, сообщает издание New Scientist, пишет 24 Канал.

Также на тему Вакцина против распространенного заболевания может защищать сердце от инфаркта и инсульта

Вакцина может снижать общий уровень воспаления в организме, что положительно влияет на здоровье печени и поджелудочной железы – ключевых органов, которые отвечают за регуляцию уровня сахара в крови,

– объяснил автор исследования Чиефенг Чен.

Предыдущие исследования уже давали основания считать, что вакцинация от гепатита B защищает от диабета, однако ранее не учитывали тех, кто не имел контакта с самим вирусом.

Прививка против гепатита защищает также от диабета

Чтобы выяснить все нюансы, команда ученых из Тайваня провела масштабное исследование, проанализировав данные более полумиллиона человек из разных стран. Они измеряли титр антител к вирусу гепатита B и отслеживали проявления диабета (повышенный сахар в крови, официальный диагноз или назначение сахароснижающих препаратов).

Важно, что на старте четырехлетнего наблюдения ни один из участников еще не имел диабета или перенесенного гепатита.

Результаты оказались удивительными: вакцинированные участники имели на 15% меньший риск развития диабета по сравнению с невакцинированными. К тому же чем выше был уровень антител после прививки, тем меньше была вероятность заболеть. Это подтверждает, что существует так называемая дозозависимая связь между вакцинацией и вероятностью развития диабета.

Правда, исследователи отмечают: нельзя полностью исключить, что сторонники вакцинации в целом придерживаются здорового образа жизни, а следовательно, и менее склонны к диабету. Однако такая тенденция открывает новые возможности для профилактики одного из самых распространенных и коварных хронических заболеваний – сахарного диабета.

Вакцинация против гепатита B в Украине

В Украине вакцинация против гепатита B входит в обязательный Национальный календарь прививок. Младенцам первую прививку делают в роддоме в течение первых 24 часов жизни, вторую дозу получают в возрасте одного месяца, а третью – в 6 месяцев.

Если ребенок не был вакцинирован при рождении, схема подбирается индивидуально. Для взрослых из групп риска (медики, пациенты на гемодиализе, родственники инфицированных) также проводят вакцинацию тремя дозами с интервалом 0 – 1 – 6 месяцев.

Вакцинация для детей и отдельных категорий взрослых является бесплатной и проводится в государственных и частных медицинских учреждениях.