Американская компания Johnson & Johnson остановила испытания III фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса из-за "непонятной болезни" добровольца. Планировалось, что в испытаниях препарата примут участие 60 000 человек на трех континентах.

Об этом говорится в заявлении Johnson & Johnson.

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Мы временно остановили введение препарата во всех наших клинических испытаниях-кандидатах на вакцину COVID-19 из-за непонятного заболевания одного из участников. Сейчас его состояние проверяется и оценивается в соответствии с нашими рекомендациями

– заявили в Johnson & Johnson.

Какие именно симптомы появились у добровольца, компания не указывает, ссылаясь на конфиденциальность личных данных. Пока неизвестно, получил этот человек вакцину или плацебо. На данный момент ведется расследование с привлечением независимых экспертов.

Начало III фазы клинических испытаний вакцины с привлечением 60 000 участников на трех континентах американский фармгигант анонсировал 23 сентября. Кандидатная вакцина создана на технологической платформе AdVac, которая уже использовалась для разработки вакцин от эболы, вируса Ззика, RSV и ВИЧ.

Другие остановки в исследованиях

В сентябре о прекращении широкомасштабных испытаний заявила англо-шведская компания AstraZeneca. Западные СМИ распространили информацию о том, что после введения препарата у добровольца был диагностирован поперечный миелит – воспалительный синдром, который поражает спинной мозг.

В течение нескольких дней проводилось независимое расследование, в ходе которого нужно было установить, является ли заболевание побочным действием вакцины. 12 сентября испытания были восстановлены, данные о состоянии здоровья пациента не разглашаются.