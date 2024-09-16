Почему возникает сухость во влагалище: как избавиться от неприятных ощущений во время секса
Источник:Блог Оксаны Негрич
Сухость влагалища чаще всего возникает в случае дефицита гормона эстрогена, который обеспечивает нормальную увлажненность, эластичность и толщину вагинальной слизистой оболочки.
Это объяснила врач-гинеколог Оксана Негрич. Она также перечислила возможные причины снижения гормона эстрогена.
Смотрите также Почему менструальный цикл нерегулярный, или вообще отсутствует: врач назвала основные заболевания
В частности, по словам врача, дефицит эстрогена является закономерным явлением в период менопаузы, но также может возникнуть после родов, в период грудного вскармливания, приеме некоторых лекарств (в том числе КОК, системные ретиноиды), системных заболеваниях, после лучевой или химиотерапии.
Неприятные ощущения во время сухости влагалища
Сухость во влагалище приводит к неприятным симптомам: боль во время полового акта, чувствительность, дискомфорт или зуд, патологические выделения, легкая травматизация слизистой влагалища и как следствие даже кровянистые выделения, жжение или трещины в области входа во влагалище после полового акта. Также возможно повышение частоты и болезненность мочеиспускания.
Как облегчить симптомы
Для улучшения самочувствия и уменьшения проявлений симптомов сухости врач советует применять местные увлажняющие средства с содержанием гиалуроновой кислоты или натуральных масел. В то же время отмечает, что масла должны быть специально предназначены для вагинального использования! Также следует использовать лубриканты во время каждого полового акта.
А еще полезно будет отказаться от применения гелей для интимной гигиены с ароматизаторами, забыть о спринцевании и отдавать предпочтение белью из натуральных тканей (хлопок, шелк). Ночью вообще можно спать без белья.
Если симптомы возникают только во время секса, может быть достаточно только лубриканта и более длительной подготовки к половому контакту.
Важно! Причина сухости может возникнуть также и по другим причинам, в частности это может быть симптомом заболеваний. Поэтому, чтобы исключить такую вероятность и точно установить причину сухости, необходимо обратиться к гинекологу
Если указанные средства не помогают снять симптоматику, по назначению врача, можно применять местные средства с эстрогеном, системную гормональную терапию и другие препараты.