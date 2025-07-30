Не гормоны и не таблетки: гинеколог назвала истинные причины, почему не хочется секса
- Низкое либидо часто не связано с гормонами, а вызвано образом жизни, таким как усталость, недосып, и стресс.
- Для улучшения сексуального желания рекомендуется наладить сон, питание, физическую активность, уменьшить стресс и работать над отношениями.
Низкое либидо не всегда вопрос гормонов или "женских таблеток". Часто ответ намного проще и виной может быть образе жизни.
Какие причины низкого либидо?
Об этом напомнила гинеколог Оксана Негрич у себя в блоге, передает 24 Канал. В частности, врач разложила по полочкам главные факторы, которые могут влиять на сексуальное желание у женщин.
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Секс, который болит – не вызывает желания
"Не стоит ждать от организма страсти, если интим приносит боль", – объясняет врач. При таких условиях тело начинает избегать близости как чего-то неприятного. В таких случаях нужно не "терпеть", а обращаться к гинекологу и выяснять причину дискомфорта.
Женщина-загнанная лошадь - это не про либидо
Постоянная усталость, недосып, миллион дел, отсутствие нормального питания – все это дает организму сигнал: "выжить любой ценой", а не "наслаждайся". Энергии на сексуальное желание просто не остается.
Важно, что! Выход – не романтические свечи, а сон, еда, спорт и нормализация психоэмоционального состояния.
Проблема – не всегда в гормонах?
"В 99% случаев причина не в гормонах или дефицитах", – говорит Негрич. Иногда действительно могут понадобиться анализы или лекарства, но только после консультации с врачом.
Существуют препараты, которые применяют в период менопаузы или в отдельных случаях в репродуктивном возрасте, однако все они имеют ограниченную эффективность, побочные эффекты и противопоказания.
Что делать:
- наладить сон и отдых
- позаботиться о полноценном питании
- заниматься физической активностью
- уменьшить уровень стресса
- работать над отношениями – не только в постели, но и в быту
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