Какие причины низкого либидо?

Об этом напомнила гинеколог Оксана Негрич у себя в блоге, передает 24 Канал. В частности, врач разложила по полочкам главные факторы, которые могут влиять на сексуальное желание у женщин.

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Секс, который болит – не вызывает желания

"Не стоит ждать от организма страсти, если интим приносит боль", – объясняет врач. При таких условиях тело начинает избегать близости как чего-то неприятного. В таких случаях нужно не "терпеть", а обращаться к гинекологу и выяснять причину дискомфорта.

Женщина-загнанная лошадь - это не про либидо

Постоянная усталость, недосып, миллион дел, отсутствие нормального питания – все это дает организму сигнал: "выжить любой ценой", а не "наслаждайся". Энергии на сексуальное желание просто не остается.

Важно, что! Выход – не романтические свечи, а сон, еда, спорт и нормализация психоэмоционального состояния.

Проблема – не всегда в гормонах?

"В 99% случаев причина не в гормонах или дефицитах", – говорит Негрич. Иногда действительно могут понадобиться анализы или лекарства, но только после консультации с врачом.

Существуют препараты, которые применяют в период менопаузы или в отдельных случаях в репродуктивном возрасте, однако все они имеют ограниченную эффективность, побочные эффекты и противопоказания.

Что делать: