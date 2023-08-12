Почему люди теряют сознание и какие симптомы возникают перед этим состоянием

Обморок – распространенное летом явление из-за удушающих автобусов, толпы людей на фестивалях и солнечных ударов. Объясняем, какие симптомы указывают на приближающееся состояние.

Обморок – это внезапная потеря сознания на короткий промежуток времени из-за того, что кровь перестает поступать в мозг в нормальном объеме.

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Причины обморока

Резкое падение АД. Такое может произойти, например, при быстром подъеме с постели, если сосуды не успевают адаптироваться к изменению положения тела.

Такое может произойти, например, при быстром подъеме с постели, если сосуды не успевают адаптироваться к изменению положения тела. Тепловой удар . Когда температура тела поднимается до опасного уровня, организм начинает реагировать: мелкие кровеносные сосуды в коже расширяются, что позволяет большему количеству крови протекать через нее и увеличивать теплоотдачу из организма. При этом кровь из центральных органов, включая мозг, перенаправляется на поверхность кожи для охлаждения. Это может привести к уменьшению кровотока в мозг.

. Когда температура тела поднимается до опасного уровня, организм начинает реагировать: мелкие кровеносные сосуды в коже расширяются, что позволяет большему количеству крови протекать через нее и увеличивать теплоотдачу из организма. При этом кровь из центральных органов, включая мозг, перенаправляется на поверхность кожи для охлаждения. Это может привести к уменьшению кровотока в мозг. Гипоксия. Человеку может не хватать воздуха, ему становится душно – в этот момент в ткани организма поступает недостаточное количество кислорода.

Человеку может не хватать воздуха, ему становится душно – в этот момент в ткани организма поступает недостаточное количество кислорода. Обезвоживание. Недостаток воды в организме приводит к уменьшению объема циркулирующей крови, из-за чего питание мозга может оказаться недостаточным.

Недостаток воды в организме приводит к уменьшению объема циркулирующей крови, из-за чего питание мозга может оказаться недостаточным. Эмоциональное или физическое перенапряжение. Организм защищается от стресса, "выключаясь".

Организм защищается от стресса, "выключаясь". Отравление алкоголем или передозировка наркотиками. Угнетение центральной нервной системы различными веществами может привести к обмороку.

Угнетение центральной нервной системы различными веществами может привести к обмороку. Низкий уровень сахара в крови. Он часто встречается у людей с сахарным диабетом, но сахар может упасть у любого человека, если недостаточно поесть.

Симптомы, свидетельствующие о возможной потере сознания

Чаще человек обморок внезапно – и для себя, и для окружающих. Но есть некоторые симптомы, которые помогут понять, что скоро вы потеряете сознание:

сильное головокружение;

кожа становится холоднее обычного;

выраженная потливость;

ощущение накаливающей волны жара или жжения;

помутнение зрения;

резко побледневшее лицо;

тошнота.

Если вы чувствуете, что вот-вот можете потерять сознание, ложитесь и поднимите ноги вверх, чтобы больше крови приливало к мозгу. Если это невозможно, сядьте и опустите голову между колен. Также нелишне будет выпить воды, перекусить, глубоко подышать свежим воздухом, чтобы исключить все причины потери сознания.

Если в последнее время у вас часто бывают обмороки, следует обратиться к терапевту. После разговора и осмотра он направит вас к врачу-специалисту.