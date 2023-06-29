Преждевременное эякуляция: что можно сделать, чтобы этого не случилось

Преждевременное эякуляция – это когда мужчина достигает оргазма и эякулирует во время полового акта раньше, чем хотелось бы. Это может отрицательно влиять на сексуальную жизнь.

Что можно считать преждевременной эякуляцией

Пока преждевременное семяизвержение случается через время, которое достаточно, чтобы оба партнера получили удовольствие от полового акта, беспокоиться не нужно.

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Чтобы врач назвал ситуацию проблемой, нужно совпадение сразу нескольких факторов:

если мужчина всегда или почти всегда эякулирует в течение минуты после проникновения;

если он почти никогда не может отсрочить эякуляцию;

если в результате мужчина переживает и пытается избегать сексуальной близости.

Преждевременное эякуляцию официально признают заболеванием Американская урологическая ассоциация, Американская психиатрическая ассоциация и Всемирная организация здравоохранения.

Как избежать преждевременной эякуляции

Прежде чем обращаться за медицинской помощью, можно попробовать методы самопомощи. Важно обсудить со своим партнером эту проблему, чтобы понимание и поддержка. Это поможет снять стресс и получить положительный настрой.

Что можно сделать до секса:

мастурбировать за 1-2 часа;

делать упражнения Кегеля для тазового дна, чтобы укрепить мышцы, способные задерживать эякуляцию.

Что можно сделать во время секса:

использовать презерватив из толстого латекса с анестетиком для уменьшения чувствительности;

сделать глубокий вдох, чтобы ненадолго отключить эякуляционный рефлекс;

делать перерывы во время секса, отвлекаться и думать о чем-нибудь другом;

заниматься сексом так, чтобы партнер или партнерша была сверху, это позволит отстраниться, если мужчина близок к эякуляции;

использовать технику паузы-сжатия. После стимуляции полового члена, когда мужчина готов к эякуляции, нужно сжать конец пениса в точке, где головка соединяется со стержнем, и удерживать несколько секунд, пока не пройдет желание эякулировать.

В интернете можно встретить советы врачей, которые рекомендуют лекарства и недоказанные методы помощи, но нельзя использовать, поскольку это может быть опасным для здоровья.