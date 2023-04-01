Ажиотаж в аптеках: Ляшко рассказал, достаточно ли на складах запасов лекарств

С апреля рецептурные препараты в Украине отпускают только по рецептам. Эта новость всколыхнула украинцев, из-за чего накануне они устроили ажиотаж, сметая лекарства из аптек.

На эту ситуацию уже отреагировал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона. Он заверил, что дефицита медикаментов после ажиотажа, произошедшего 31 марта, не будет, передает Здоровье 24.

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Поставки препаратов происходят

По словам главы ведомства, ажиотаж в аптеках произошел в основном в Киеве. Что касается других регионов, то там не наблюдалось такое количество желающих купить лекарство заранее.

Сегодня мы промониторили остатки в аптечных пунктах, побеседовали с основными дистрибьюторами. Запас лекарственных препаратов на складах есть. Сегодня уже проходят поставки, в субботу – воскресенье, пополнение того, что люди забрали на месяц вперед,

– отметил Ляшко.

Он отметил, что подобную ситуацию в Украине уже проходили в первые недели войны. Тогда люди массово скупали гормонозаместительные препараты. Это, по словам Ляшко, стало причиной того, что у кого-то эти лекарства до сих пор лежат дома без надобности. А те, кому в моменте они были необходимы, не могли их нигде достать. И тогда министерство в ручном режиме регулировало поставки препаратов.

Сегодня этого не будет. Все препараты полностью есть на складах дистрибьюторов, развозятся по аптечной сети, поэтому проблемы с этим не возникнут. Я бы хотел ко всем обратиться: (призываю – 24 Канал) слушать и доверять исключительно официальным источникам, пользоваться сайтами и соцсетями Минздрава,

– обратился министр.

Электронные рецепты должны были ввести еще в прошлом году

По словам Виктора Ляшко, Минздрав планировал ввести е-рецепты на антибиотики с 1 апреля 2022 года. Тогда из-за полномасштабного вторжения эту процедуру решили отсрочить.

Уже в мае того же года Минздрав отклонил рецептурный выпуск на все лекарства. В августе поставки медикаментов стабилизировались. Так что в министерстве начали полностью контролировать процесс выпуска лекарств по регионам. И тогда же ведомство отменило действие пункта постановления об антибиотиках и запустило дополнительный сервис электронных рецептов.