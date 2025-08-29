Миф о "здоровой" пище?

Гастроэнтеролог из Калифорнии Саурабх Сети объяснил в комментарии The Times Of India, что все зависит от того, как именно используется устройство, передает 24 Канал.

Люди часто думают, что жарка на воздухе автоматически полезна. На самом деле уменьшение количества масла - это плюс, но если использовать ультраобработанные снеки или рафинированные масла, вред для организма сохраняется.

Стоит ли избегать масла?

Полный отказ от масла не обязателен. Наоборот, небольшое количество качественного – например, авокадо или гхи – помогает усваивать витамины A, D, E и K. Зато от семенных рафинированных масел лучше отказаться, ведь они могут провоцировать воспаление.

Овощи хорошо подходят для аэрофритюрницы, но листовая зелень или брокколи могут быстро пригореть. Врач советует добавлять тонкий слой масла и использовать пергамент или силиконовую подложку, чтобы избежать обугливания.

Можно ли использовать одно и то же масло повторно Нет, это опасно. При повторном нагревании образуются окисленные жиры, вредящие печени и кишечнику. Лучше очищать лоток и брать свежее масло.

Не все модели безопасны?

Лучше всего выбирать пищевой силикон без BPA, устойчивый до 200 градусов, или небеленую перфорированную пергаментную бумагу без воска и хлора.

Не все модели одинаково безопасны. Приборы с тефлоновым покрытием при высоких температурах могут выделять вредные вещества. Лучше отдать предпочтение керамической корзине или нержавейке.