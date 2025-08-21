Потеря килограммов и меньшая талия: назвали специю, которая особенно полезна при диабете
- Куркума, основным активным веществом которой является куркумин, может помогать уменьшить вес и окружность талии у пациентов с диабетом 2 типа и преддиабетом.
- Исследования показали, что люди, которые принимают куркуму, могут похудеть примерно на 1,9 кг больше, чем те, кто не принимает эту добавку, но доказательная база все еще недостаточна.
Сахарный диабет 2 типа – одно из самых распространенных хронических заболеваний в настоящее время. Его связывают прежде всего с абдоминальным ожирением. Диабет часто приводит к поражению сердца, глаз, почек и нервной системы, а потому новые данные по лечению и профилактике заболевания являются такими важными.
Какое нетрадиционное решение?
Несмотря на широкий выбор лекарств, универсальной терапии не существует: лекарства часто стоят дорого, а побочные эффекты заставляют искать дополнительные решения. Одним из них стала куркума – специя, основным активным веществом которой является куркумин. Предполагают, что именно это вещество способствует уменьшению воспаления, помогает при ожирении и поддерживает уровень глюкозы, передает 24 Канал.
Чтобы проверить эти утверждения, в журнале Nutrition & Diabetes опубликовали систематический обзор и метаанализ 20 клинических исследований. Все они включали взрослых с преддиабетом или диабетом 2 типа, длились от 8 до 36 недель и предусматривали дозировку от 80 до 2100 мг куркумина в сутки.
Что показали результаты?
- Потеря веса
В среднем пациенты, которые принимали куркуму или куркумин, похудели на 1,9 кг больше, чем те, кто получал плацебо. Самый выразительный эффект наблюдался у людей с ИМТ ниже 30.
- Обхват талии
У больных диабетом 2 типа фиксировали уменьшение окружности талии и бедер, хотя на ИМТ и процент жира влияние было минимальным.
- Преддиабет
В трех работах длительный прием (22 недели) приводил к потере около 2,5 килограммов и уменьшению талии почти на 3 сантиметра.
Важно! Несмотря на положительные данные, доказательная база все еще недостаточна. Большинство исследований имели небольшие выборки, различные схемы дозирования, а часть данных базировалась на оценках участников. Кроме того, из анализа исключали беременных и пациентов, которые сочетали куркуму с другими методами лечения.
И все же, какое значение исследования?
Куркума может стать полезным дополнительным инструментом в комплексном контроле веса и уровня сахара, особенно при длительном применении (более 22 недель) и высоких дозах (более 1500 миллиграммов в день). Однако она не является заменой лекарств и не отменяет потребность в медицинском наблюдении.
Специалисты отметили, что эффект от добавок индивидуальный, зависит от формы и качества продукта, а также возможных взаимодействий с другими препаратами. Поэтому перед началом приема стоит проконсультироваться с врачом.
Больше открытий в лечении диабета?
- Буквально на днях медицинское сообщество сообщило о значительном прорыв в лечении диабета 1 типа. Мужчина с этим недугом стал первым пациентом, чей организм снова начал вырабатывать инсулин после пересадки генетически модифицированных клеток, не нуждаясь в иммуносупрессантах.
- Также ученые сообщили, что физическая активность даже в выходные снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 33% у людей с диабетом.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.