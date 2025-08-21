Сахарный диабет 2 типа – одно из самых распространенных хронических заболеваний в настоящее время. Его связывают прежде всего с абдоминальным ожирением. Диабет часто приводит к поражению сердца, глаз, почек и нервной системы, а потому новые данные по лечению и профилактике заболевания являются такими важными.

Какое нетрадиционное решение?

Несмотря на широкий выбор лекарств, универсальной терапии не существует: лекарства часто стоят дорого, а побочные эффекты заставляют искать дополнительные решения. Одним из них стала куркума – специя, основным активным веществом которой является куркумин. Предполагают, что именно это вещество способствует уменьшению воспаления, помогает при ожирении и поддерживает уровень глюкозы, передает 24 Канал.

Чтобы проверить эти утверждения, в журнале Nutrition & Diabetes опубликовали систематический обзор и метаанализ 20 клинических исследований. Все они включали взрослых с преддиабетом или диабетом 2 типа, длились от 8 до 36 недель и предусматривали дозировку от 80 до 2100 мг куркумина в сутки.

Что показали результаты?

Потеря веса

В среднем пациенты, которые принимали куркуму или куркумин, похудели на 1,9 кг больше, чем те, кто получал плацебо. Самый выразительный эффект наблюдался у людей с ИМТ ниже 30.

Обхват талии

У больных диабетом 2 типа фиксировали уменьшение окружности талии и бедер, хотя на ИМТ и процент жира влияние было минимальным.

Преддиабет

В трех работах длительный прием (22 недели) приводил к потере около 2,5 килограммов и уменьшению талии почти на 3 сантиметра.

Важно! Несмотря на положительные данные, доказательная база все еще недостаточна. Большинство исследований имели небольшие выборки, различные схемы дозирования, а часть данных базировалась на оценках участников. Кроме того, из анализа исключали беременных и пациентов, которые сочетали куркуму с другими методами лечения.

И все же, какое значение исследования?

Куркума может стать полезным дополнительным инструментом в комплексном контроле веса и уровня сахара, особенно при длительном применении (более 22 недель) и высоких дозах (более 1500 миллиграммов в день). Однако она не является заменой лекарств и не отменяет потребность в медицинском наблюдении.

Специалисты отметили, что эффект от добавок индивидуальный, зависит от формы и качества продукта, а также возможных взаимодействий с другими препаратами. Поэтому перед началом приема стоит проконсультироваться с врачом.

