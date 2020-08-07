На предприятии "Киевхлеб" массовая вспышка COVID-19. В результате пекарню закрыли на карантин.

Сначала симптомы болезни появились у трех работников пекарни, в результате чего они обратились в больницу, сообщает Виталий Кличко.

К теме COVID-19 в Киеве: количество больных ежедневно растет

Поскольку тесты подтвердили у каждого из них COVID-19, обследовали и протестировали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными.

Напомним, что цех-пекарню закрыли на карантин. Сейчас там проводят усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица находятся самоизоляции.

Отметим, что в Соломенском районе столицы заболел один из специалистов районного управления образования. На сегодня установили 62 человека, с которыми он контактировал. У 3 из них подозревают наличие коронавируса.

По состоянию на 7 августа, в столице обнаружили 9 178 случаев заболевания COVID-19. К сожалению, 142 пациента умерли. Но 3 163 киевлянам удалось выздороветь.