Нашли способ предотвратить три из пяти случаев рака печени
- К 2050 году количество случаев рака печени может удвоиться до 1,5 миллиона, однако 60% новых случаев можно избежать, изменив образ жизни.
- Основными факторами риска являются хронические вирусные гепатиты, злоупотребление алкоголем и ожирение, причем последнее становится все более значимой угрозой.
- Изменение пищевых привычек, отказ от алкоголя и увеличение физической активности могут снизить заболеваемость раком печени на 2-5% ежегодно.
- В Китае, где наблюдается почти половина всех случаев в мире, заболеваемость снижается медленно, тогда как в Европе и Северной Америке количество случаев растет.
К 2050 году количество людей, которые столкнутся с раком печени, может удвоиться и достичь 1,5 миллиона по всему миру. Однако есть и хорошая новость: по оценке экспертов, около 60% новых случаев этого опасного заболевания можно избежать –достаточно пересмотреть свой образ жизни.
Сегодня рак печени занимает 6 место среди самых распространенных онкологических заболеваний и уверенно удерживает "бронзу" по количеству смертей среди всех видов рака. Проблема осложняется тем, что этот тип опухоли чрезвычайно трудно поддается лечению: только от 5 до 30% пациентов преодолевают пятилетний рубеж выживаемости, пишет 24 Канал со ссылкой на The Lancet.
Также на тему Пчелиный яд помогает побороть рак груди: важное открытие
Статистика не в пользу мужчин – они сталкиваются с этим диагнозом в 2 – 3 раза чаще, чем женщины.
Почему возникает рак печени?
Медики давно изучают факторы риска развития рака печени. Если раньше основными причинами считались хронические вирусные гепатиты и злоупотребление алкоголем, то сейчас к ним добавилась еще одна угроза – глобальная эпидемия ожирения.
Из-за избыточного веса уже более 40% взрослых имеют неалкогольную жировую болезнь печени, а каждый третий из них – стеатогепатит. Это состояние врачи называют "тихим убийцей" – болезнь практически не проявляет себя, медленно разрушает печень и часто приводит к циррозу и онкологии.
Эксперты прогнозируют, что к 2050 году доля рака печени, вызванного алкоголем и циррозом, вырастет с 19% до 21%. Заболеваемость, связанная с гепатитом В, может уменьшиться с 39% до 37%, а с гепатитом С – с 29% до 26%.
Как избежать рака печени?
Исследователи уверены: изменить ситуацию под силу каждому. Значительно снизить риск можно, если отказаться от алкоголя, изменить пищевые привычки и добавить больше физической активности.
По оценкам специалистов, такие меры способны ежегодно уменьшать заболеваемость раком печени на 2 – 5%, что эквивалентно предотвращению до 17,3 миллиона новых случаев и спасению около 15,1 миллиона жизней в течение ближайших 25 лет.
Пока, к сожалению, реализовать этот сценарий сложно. Например, в Китае, где регистрируется почти половина всех случаев рака печени в мире, с 1990 по 2021 год удалось достичь лишь незначительного ежегодного снижения заболеваемости – на 0,3%. А в Европе и Северной Америке, наоборот, количество больных растет на 1 – 2,8% в год, прежде всего из-за распространения неалкогольной жировой болезни печени и злоупотребления алкоголем.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.