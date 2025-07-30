К 2050 году количество людей, которые столкнутся с раком печени, может удвоиться и достичь 1,5 миллиона по всему миру. Однако есть и хорошая новость: по оценке экспертов, около 60% новых случаев этого опасного заболевания можно избежать –достаточно пересмотреть свой образ жизни.

Сегодня рак печени занимает 6 место среди самых распространенных онкологических заболеваний и уверенно удерживает "бронзу" по количеству смертей среди всех видов рака. Проблема осложняется тем, что этот тип опухоли чрезвычайно трудно поддается лечению: только от 5 до 30% пациентов преодолевают пятилетний рубеж выживаемости, пишет 24 Канал со ссылкой на The Lancet.

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Статистика не в пользу мужчин – они сталкиваются с этим диагнозом в 2 – 3 раза чаще, чем женщины.

Почему возникает рак печени?

Медики давно изучают факторы риска развития рака печени. Если раньше основными причинами считались хронические вирусные гепатиты и злоупотребление алкоголем, то сейчас к ним добавилась еще одна угроза – глобальная эпидемия ожирения.

Из-за избыточного веса уже более 40% взрослых имеют неалкогольную жировую болезнь печени, а каждый третий из них – стеатогепатит. Это состояние врачи называют "тихим убийцей" – болезнь практически не проявляет себя, медленно разрушает печень и часто приводит к циррозу и онкологии.

Эксперты прогнозируют, что к 2050 году доля рака печени, вызванного алкоголем и циррозом, вырастет с 19% до 21%. Заболеваемость, связанная с гепатитом В, может уменьшиться с 39% до 37%, а с гепатитом С – с 29% до 26%.

Как избежать рака печени?

Исследователи уверены: изменить ситуацию под силу каждому. Значительно снизить риск можно, если отказаться от алкоголя, изменить пищевые привычки и добавить больше физической активности.

По оценкам специалистов, такие меры способны ежегодно уменьшать заболеваемость раком печени на 2 – 5%, что эквивалентно предотвращению до 17,3 миллиона новых случаев и спасению около 15,1 миллиона жизней в течение ближайших 25 лет.

Пока, к сожалению, реализовать этот сценарий сложно. Например, в Китае, где регистрируется почти половина всех случаев рака печени в мире, с 1990 по 2021 год удалось достичь лишь незначительного ежегодного снижения заболеваемости – на 0,3%. А в Европе и Северной Америке, наоборот, количество больных растет на 1 – 2,8% в год, прежде всего из-за распространения неалкогольной жировой болезни печени и злоупотребления алкоголем.