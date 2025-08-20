Укр Рус
20 августа, 22:52
Правительство расширило перечень бесплатных лекарств: Свириденко сказала, что именно добавили

Юлия Мурина
Основные тезисы
  • Правительство расширило перечень бесплатных лекарств и медизделий.
  • Премьер Юлия Свириденко объяснила, что именно добавили.

Правительство 20 августа приняло важное решение в сфере медицины. В частности, расширен перечень бесплатных лекарств и медизделий, которые закупает государство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.

Расширен перечень бесплатных лекарств: что известно?

Глава правительства заявила о расширении перечня бесплатных лекарств и медицинских изделий, которые закупает государство. Свириденко уточнила, что из нового списка:

  • лекарства против аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;
  • медицинские изделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.

Решение позволит тысячам украинцев получить современное и качественное лечение без дополнительных финансовых затрат для них и их семей,
– подчеркнула премьер-министр.

Обратите внимание! Перечень "Доступных лекарств" по состоянию на июль 2025 года можно посмотреть на сайте Минздрава по ссылке.

Какие обновления программы "Доступные лекарства" будут в 2025 году?

Интересно, что программа "Доступные лекарства" начиналась с 3 направлений, – сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальная астма. Впрочем, сейчас уже насчитывает более 600 торговых названий лекарственных средств и медизделий.

У МИНЗДРАВЕ отметили, что программа постоянно расширяется и теперь включает препараты для:

  • сердечно-сосудистых болезней;

  • профилактики инсультов и инфарктов;

  • несахарного диабета и сахарного диабета I типа (инсулин) и диабета II типа;

  • хронических болезней нижних дыхательных путей; расстройств психики, поведения, эпилепсии;

  • болезни Паркинсона;

  • сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний;

  • боли и оказания паллиативной помощи;

  • эндокринной системы;

  • метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;

  • глаукомы;

  • лечения мигрени;

  • лечение заболеваний у детей.

