Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.
Расширен перечень бесплатных лекарств: что известно?
Глава правительства заявила о расширении перечня бесплатных лекарств и медицинских изделий, которые закупает государство. Свириденко уточнила, что из нового списка:
- лекарства против аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;
- медицинские изделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.
Решение позволит тысячам украинцев получить современное и качественное лечение без дополнительных финансовых затрат для них и их семей,
– подчеркнула премьер-министр.
Обратите внимание! Перечень "Доступных лекарств" по состоянию на июль 2025 года можно посмотреть на сайте Минздрава по ссылке.
Какие обновления программы "Доступные лекарства" будут в 2025 году?
Интересно, что программа "Доступные лекарства" начиналась с 3 направлений, – сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальная астма. Впрочем, сейчас уже насчитывает более 600 торговых названий лекарственных средств и медизделий.
У МИНЗДРАВЕ отметили, что программа постоянно расширяется и теперь включает препараты для:
сердечно-сосудистых болезней;
профилактики инсультов и инфарктов;
несахарного диабета и сахарного диабета I типа (инсулин) и диабета II типа;
хронических болезней нижних дыхательных путей; расстройств психики, поведения, эпилепсии;
болезни Паркинсона;
сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний;
боли и оказания паллиативной помощи;
эндокринной системы;
метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;
глаукомы;
лечения мигрени;
лечение заболеваний у детей.
