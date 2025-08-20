Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.

Расширен перечень бесплатных лекарств: что известно?

Глава правительства заявила о расширении перечня бесплатных лекарств и медицинских изделий, которые закупает государство. Свириденко уточнила, что из нового списка:

лекарства против аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;

медицинские изделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.

Решение позволит тысячам украинцев получить современное и качественное лечение без дополнительных финансовых затрат для них и их семей,

– подчеркнула премьер-министр.

Обратите внимание! Перечень "Доступных лекарств" по состоянию на июль 2025 года можно посмотреть на сайте Минздрава по ссылке.

Какие обновления программы "Доступные лекарства" будут в 2025 году?

Интересно, что программа "Доступные лекарства" начиналась с 3 направлений, – сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальная астма. Впрочем, сейчас уже насчитывает более 600 торговых названий лекарственных средств и медизделий.

У МИНЗДРАВЕ отметили, что программа постоянно расширяется и теперь включает препараты для:

сердечно-сосудистых болезней;

профилактики инсультов и инфарктов;

несахарного диабета и сахарного диабета I типа (инсулин) и диабета II типа;

хронических болезней нижних дыхательных путей; расстройств психики, поведения, эпилепсии;

болезни Паркинсона;

сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний;

боли и оказания паллиативной помощи;

эндокринной системы;

метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;

глаукомы;

лечения мигрени;

лечение заболеваний у детей.

