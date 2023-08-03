Не петушок и не пися: чему нужно учить детей правильным названиям половых органов

Голова – это голова, нога – это нога, а пенис, внезапно, краник. Хотя яички, мошонки, влагалища и вульвы такие же части тела, как и другие, родители часто не называют их своими именами.

В чем проблема

Родителям неловко говорить с детьми о половых органах, если в свое время этот вопрос не поднимался в их семьях. Многие взрослые надеются, что о строении тела, названиях половых органов и их функциях расскажут ребенку в школе. Однако, согласно исследованиям, лучше дети усваивают то, о чем могут проговорить с родителями.

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Иногда родители боятся, что разговоры о половых органах могут развратить ребенка, например, подтолкнуть его к сексу в раннем возрасте. Но исследования свидетельствуют об обратном: когда родители отрицают сексуальность детей, не разговаривают с ними на интимные темы, пытаются защитить их, они сами подталкивают ребенка к ранним экспериментам.

В странах, где не развито половое воспитание, количество беременностей и абортов среди девушек от 15 до 19 лет гораздо выше, чем там, где с детьми открыто говорят о сексе и сексуальности.

Некоторые родители думают, что не нужно учить ребенка правильным названиям половых органов, потому что он начнет употреблять эти слова повсеместно. Например, громко скажет в очереди, что у него чешутся яички. Это правда неловко. В то же время это не повод откладывать разговор, ведь отношения с ребенком важнее мнения незнакомых людей в очереди.

Другой вопрос, что с ребенком следует обсуждать еще и правила этикета, причем не только в контексте публичного обсуждения половых органов. Например, можно объяснить ребенку, что когда он кричит о чем-то на весь магазин, он мешает другим, и лучше обратиться с вопросом к отцу.

Почему это важно

Когда родители вместо медицинских названий "пенис" или "вульва" говорят "пися", они дают ребенку понять, что это что-то неприличное, это имеет много негативных последствий.

Ребёнок может стать жертвой сексуального насилия. Согласно исследованиям, педофилы избегают детей, знающих правильные названия гениталий. Такие дети в курсе, что если их трогают в интимных местах – это не нормально, а ребятам, которые этого не знают, можно внушить страх и чувство вины, например, сказать: "Если ты расскажешь маме, что я тебя там трогал, она выгонит тебя из дома, потому что ты плох. У ребенка нет возможности проанализировать, кто здесь плохой, он верит взрослому.

Кроме того, дети, не знающие названия органов, не смогут объяснить, где их трогали или что их заставляли сделать, и, скорее всего, вообще умолчат о случившемся.

Ребёнок не сможет объяснить врачу, что именно у него болит. Правильные названия половых органов – это инструмент, который поможет ребенку точнее сформулировать проблему.

Правильные слова для названия половых органов помогают детям принять свое тело и сформировать нормальное отношение к сексуальности. Они смогут говорить "нет", когда к ним кто-то придирается, и не будут добиваться сами.