В Украине упростили правила для аптек, продающих наркотические лекарства
- Кабинет Министров Украины упростил лицензирование аптек для продажи наркотических лекарственных средств, что позволит хранить эти лекарства вместе с другими медицинскими средствами.
- Изменения уменьшат финансовые и административные барьеры для аптек, увеличив количество точек продажи наркотических препаратов для пациентов, особенно тех, получающих паллиативную помощь.
Кабинет Министров принял постановление, которое упрощает лицензирование аптек для продажи наркотических лекарственных средств. Новые правила начнут действовать через два месяца после опубликования.
Почему упростили правила?
Как объяснили в Министерстве здравоохранения, цель изменений – облегчить доступ пациентов к сильнодействующим обезболивающим, особенно для тех, кто получает паллиативную или хосписную помощь на дому, передает 24 Канал.
Ранее аптеки, продававшие такие препараты, обязаны были хранить их в отдельных помещениях капитальных зданий с сейфами или металлическими шкафами, прикрепленными к полу или стенам.
Внимание. Теперь разрешено хранить эти лекарства вместе с другими медицинскими средствами, в том числе в арендованных помещениях, при условии соблюдения требований безопасности.
Почему это важно?
В Минздраве отмечают, что это уменьшит финансовые и административные барьеры для аптек, не потребует перестройки помещений и позволит увеличить количество точек, где можно получить такие лекарства.
Сейчас в Украине только около 200 аптек имеют лицензию на продажу наркотических препаратов. Министр здравоохранения Виктор Ляшко предположил, что после упрощения правил пациенты смогут получать необходимые лекарства ближе к месту жительства, а бизнес – работать без лишних ограничений.
