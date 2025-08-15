Кабинет Министров принял постановление, которое упрощает лицензирование аптек для продажи наркотических лекарственных средств. Новые правила начнут действовать через два месяца после опубликования.

Почему упростили правила?

Как объяснили в Министерстве здравоохранения, цель изменений – облегчить доступ пациентов к сильнодействующим обезболивающим, особенно для тех, кто получает паллиативную или хосписную помощь на дому, передает 24 Канал.

Ранее аптеки, продававшие такие препараты, обязаны были хранить их в отдельных помещениях капитальных зданий с сейфами или металлическими шкафами, прикрепленными к полу или стенам.

Внимание. Теперь разрешено хранить эти лекарства вместе с другими медицинскими средствами, в том числе в арендованных помещениях, при условии соблюдения требований безопасности.

Почему это важно?

В Минздраве отмечают, что это уменьшит финансовые и административные барьеры для аптек, не потребует перестройки помещений и позволит увеличить количество точек, где можно получить такие лекарства.

Сейчас в Украине только около 200 аптек имеют лицензию на продажу наркотических препаратов. Министр здравоохранения Виктор Ляшко предположил, что после упрощения правил пациенты смогут получать необходимые лекарства ближе к месту жительства, а бизнес – работать без лишних ограничений.