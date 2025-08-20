В соцсетях снова набирают популярность видео и посты о "запрещенных продуктах". Псевдоэксперты называют яйца "ядом", молоко – "врагом кишечника", а мясо – "канцерогеном".

Как распознать фейки о питании?

Такие видео быстро разлетаются в TikTok и Instagram, ведь работают на эмоциях и страхах. Более того, обычно они сопровождаются простыми объяснениями и обещаниями. А такая подача воспринимается людьми лучше сухих научных статей и исследований. О вреде подобных советов, рассказали специалисты Вокс Украина, передает 24 Канал.

Смотрите также Нужно ли отказываться от красного мяса: где на самом деле проходит граница между пользой и вредом

Кроме вреда для здоровья подобные "советы" часто связаны с рекламой "детокс-чаев", БАДов или сомнительных авторских программ похудения. Люди тратят деньги, отказываются от полноценного питания и даже рискуют пропустить настоящее лечение серьезных болезней.

Самые распространенные приемы манипуляций:

категорические "никогда не" и "всегда надо";

использование наукообразных терминов без объяснений ("токсины", "инсулиновые скачки");

апелляции к "натуральности" продукта;

выборочное цитирование исследований (cherry-picking).

Почему важен баланс?

Медики отмечают: доказательная диетология – это всегда о балансе, индивидуальный подход и постепенные изменения. Ни один честный специалист не обещает "минус 20 килограммов за месяц" или "лечение рака картофельным соком".

Советы стоит искать у профессиональных медицинских ассоциаций и узнавать информацию из проверенных источников, а не с аккаунтов, которые зарабатывают на страхах и мифах.