Кому выгодно, чтобы вы отказались от молока и картофеля – как распознать вредные советы
- В соцсетях распространяются вредные советы о "запрещенные продукты", которые сопровождаются простыми объяснениями и обещаниями.
- Рекомендации следует искать у профессиональных медицинских ассоциаций и проверенных источниках, а не в аккаунтах, зарабатывающих на мифах.
В соцсетях снова набирают популярность видео и посты о "запрещенных продуктах". Псевдоэксперты называют яйца "ядом", молоко – "врагом кишечника", а мясо – "канцерогеном".
Как распознать фейки о питании?
Такие видео быстро разлетаются в TikTok и Instagram, ведь работают на эмоциях и страхах. Более того, обычно они сопровождаются простыми объяснениями и обещаниями. А такая подача воспринимается людьми лучше сухих научных статей и исследований. О вреде подобных советов, рассказали специалисты Вокс Украина, передает 24 Канал.
Кроме вреда для здоровья подобные "советы" часто связаны с рекламой "детокс-чаев", БАДов или сомнительных авторских программ похудения. Люди тратят деньги, отказываются от полноценного питания и даже рискуют пропустить настоящее лечение серьезных болезней.
Самые распространенные приемы манипуляций:
- категорические "никогда не" и "всегда надо";
- использование наукообразных терминов без объяснений ("токсины", "инсулиновые скачки");
- апелляции к "натуральности" продукта;
- выборочное цитирование исследований (cherry-picking).
Почему важен баланс?
Медики отмечают: доказательная диетология – это всегда о балансе, индивидуальный подход и постепенные изменения. Ни один честный специалист не обещает "минус 20 килограммов за месяц" или "лечение рака картофельным соком".
Советы стоит искать у профессиональных медицинских ассоциаций и узнавать информацию из проверенных источников, а не с аккаунтов, которые зарабатывают на страхах и мифах.
