О важности размера пениса: сексологи указали на интересный фактор

Кажется, о том, какой должна быть длина члена дискуссии – будут продолжаться вечно. На самом же деле все достаточно стандартно и среднестатистично. Более того, удовольствие от секса и длина мужского органа вообще мало коррелируют.

Интересные детали размера пениса, которые до сих пор интересуют многих мужчин и женщин, рассказали сексологи.

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Испокон веков, мужчины меряются своими достоинствами, считая, что женщины выбирают их по принципу крабов (чья клешня больше, тот лучший самец). Но наука, да и практика, давно уже доказали, что не в размере счастья,

– иронизируют специалисты.

Эрекция действует уравнительным образом на пенисы. Те, которые более короткие в спокойном состоянии могут увеличиваться где-то на 85%, а вот у обладателей больших фаллосов прибавляется примерно 47%. Такая же ситуация и с шириной.

"Вспоминая анатомию, нужно помнить, что достаточно 5 сантиметров, чтобы довести женщину до оргазма", – объясняют сексологи.

А вот относительно ширины полового члена все гораздо интереснее: у женщин 90% нервных окончаний расположено в нижней трети влагалища. Поэтому, чем шире член, говорят ученые, тем лучше стимулируются эрогенные зоны на стенках вагинального канала.

Более того, если женщина занимается интимной гимнастикой, то умеет адаптировать к себе любой размер, получая максимальное удовольствие.

Итак, если мужчина действительно хочет удовлетворить свою партнершу, он обязательно достигнет этого.