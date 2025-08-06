Яйца – популярный вариант завтрака многих, часто обвиняли в повышении уровня холестерина в крови. Однако, новые научные данные опровергли гипотезу. Более того, пролили свет на истинные причины высокого холестерина.

Как сообщает издание Health со ссылкой на исследование в журнале American Journal of Clinical Nutrition, настоящей угрозой для сердечно-сосудистого здоровья являются насыщенные жиры, передает 24 Канал.

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"Во время завтрака стоит беспокоиться не о яйцах, а о беконе или колбасе, именно эти продукты являются источником насыщенных жиров, которые больше всего вредят сердцу", – отметил профессор Джон Бакли.

Что показало исследование?

В исследовании приняли участие 61 здоровый взрослый человек, которые придерживались трех различных типов питания, каждый из которых они тестировали в течение 5 недель:

Контрольная диета: много холестерина и насыщенных жиров, максимум одно яйцо в неделю.

Яичная диета: много холестерина, но низкое содержание насыщенных жиров, по 2 яйца ежедневно.

Безъяичная диета: ограничения и на холестерин, и на насыщенные жиры, никаких яиц.

В общем 48 участников придерживались всех трех диет. И результаты удивили даже самих исследователей:

Яичная диета снизила уровень “плохого” холестерина ЛПНП в среднем на 5,7 мг/дл.

Безъяичная диета не дала такого эффекта.

Самые высокие показатели ЛПНП были при употреблении большого количества насыщенных жиров – независимо от наличия яиц в рационе.

Яйца против насыщенных жиров: есть ли риск?

Одно большое яйцо содержит около 200 миллиграммов пищевого холестерина, что составляет примерно две трети от рекомендуемой суточной нормы. Но взамен – лишь 1,6 грамма насыщенных жиров. И это ключевой момент.

Мы уже более 20 лет знаем, что именно насыщенные жиры, а не холестерин в пище, больше всего влияют на уровень ЛПНП,

- отметил кардиолог Шон Геффрон из NYU Langone Heart.

Ученые подтвердили это еще раз в реальном эксперименте.