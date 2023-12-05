Яичные желтки полезны или опасны для здоровья: большой разбор

Существует множество мифов о яичных желтках: они вредны, нельзя употреблять более двух яиц за раз, а еще лучше полностью исключить их из рациона. Разбираемся, как это соответствует реальности.

Полезные свойства желтков

Яичный желток богат важнейшими питательными веществами, макро- и микроэлементами: минералы – кальций, фосфор, цинк; витамины – В1, В12, А, Е, K и D; жирорастворимые вещества – лютеин, зеаксантин; полиненасыщенные жирные кислоты – омега-3; холестерин.

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Научные исследования подтверждают, что яичные желтки обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами – они помогают организму защищаться от действия свободных радикалов в организме, оказывают благоприятное воздействие на когнитивные функции. Также отмечается, что употребление яиц может оказывать положительное влияние на мышечную массу.

Сколько желтков можно употреблять в неделю

Благодаря большому содержанию холестерина – более 200 мг в одном желтке – возникли опасения по поводу его употребления. Определено, что норма потребления яиц:

для здорового человека – 7 штук в неделю;

для людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний – до 6 яиц в неделю;

для лиц с сахарным диабетом, заболеваниями сердца или повышенным уровнем холестерина – до 4 в неделю.

Нужно отказаться от желтков, если у вас есть индивидуальная непереносимость – например расстройство стула при синдроме раздраженного кишечника. В других случаях строгого запрета и рекомендаций полностью исключить желтки из рациона нет.

Желтки и уровень холестерина

Холестерин не враг для нашего организма. Он участвует в синтезе гормонов, является структурной составляющей клеточных мембран. Полный отказ от него не только не полезен, но и может нанести значительный вред организму.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы есть важные рекомендации:

сократить количество насыщенных жиров и обработанных продуктов, например колбас, в рационе;

включить в рацион каждый день пять порций овощей и фруктов.

Желтки являются частью здорового рациона. Большинство людей может их есть, не беспокоясь о своем здоровье. Они обладают высокой питательной ценностью, могут помочь обеспечить организм важными элементами, необходимыми для его полноценной работы. Несмотря на высокое содержание холестерина в желтках, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нет необходимости полностью от них отказываться.