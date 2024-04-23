"Повзрослей наконец!": что такое инфантилизм, почему это так бесит и как помочь

С точки зрения психологии инфантилизм - это состояние, в котором человек сохраняет черты поведения, характерные для младшего, чаще всего детского или подросткового возраста.

Это не просто присущее многим нам желание оставаться вечно молодыми. Инфантильный человек действительно вести себя как ребенок или подросток, причем это может проявляться в различных сферах его жизни: на работе, в общении с незнакомыми людьми, в отношениях с партнером, родителями или даже собственным ребенком.

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Признаки инфантильного человека

Вот несколько признаков инфантильного человека:

Избегание ответственности. Инфантильный человек может иметь трудности с выполнением обязанностей на работе или договоренностей в личной жизни. Это часто приводит к тому, что он не задерживается надолго на одном месте работы или не может построить стабильные, долговременные и доверительные отношения с кем-либо.

Инфантильный человек может иметь трудности с выполнением обязанностей на работе или договоренностей в личной жизни. Это часто приводит к тому, что он не задерживается надолго на одном месте работы или не может построить стабильные, долговременные и доверительные отношения с кем-либо. Склонность к импульсивным поступкам. Инфантильному человеку бывает сложно контролировать свои мгновенные порывы, поэтому он может потратить всю зарплату за один день, объесться бургерами до боли в животе или даже кого-то побить, потому что его разозлили.

Инфантильному человеку бывает сложно контролировать свои мгновенные порывы, поэтому он может потратить всю зарплату за один день, объесться бургерами до боли в животе или даже кого-то побить, потому что его разозлили. Эмоциональная нестабильность. Переменчивое настроение, которое зависит от каких-то мелочей, – еще одна инфантильная черта. Такой человек может легко расплакаться и так же легко успокоиться всего за несколько минут.

Переменчивое настроение, которое зависит от каких-то мелочей, – еще одна инфантильная черта. Такой человек может легко расплакаться и так же легко успокоиться всего за несколько минут. Зависимость от других. Инфантильный человек хочет, чтобы умный и сильный "взрослый" принимал за него важные жизненные решения и заботился о нем, как родители заботятся о своем ребенке.

Инфантильный человек хочет, чтобы умный и сильный "взрослый" принимал за него важные жизненные решения и заботился о нем, как родители заботятся о своем ребенке. Нежелание сталкиваться с реальностью. Инфантильный человек желает уходить в мир фантазий и игр, вместо решать реальные жизненные задачи, даже если от этого зависит его собственное благополучие.

Что делать, если подозреваете инфантилизм у себя

На самом деле человек с инфантильными чертами поведения довольно редко это осознает, поэтому он вряд ли будет пытаться их изменить, или пойдет за помощью к специалисту. Если же вы поняли, что лишняя детскость мешает вашей жизни, не стоит пытаться избавиться от нее за один раз. Лучше двигаться маленькими шагами.

Например, в самом начале вы можете сосредоточиться на одной области, в которой хотели бы прокачать ответственность, например, на работе или в отношениях. После того, как вы начнете себя в ней чувствовать увереннее, можно постепенно переходить на другие сферы жизни.

Для того, чтобы справиться с эмоциональной нестабильностью, не стоит пытаться подавлять возникающие эмоции,. Лучше проанализировать их, задавая себе такие вопросы:

Что я сейчас чувствую? Могу ли я понять, в какой части тела это чувствую? Испытывал ли я это чувство раньше? Если да, то в каких ситуациях?

Чем глубже вы будете понимать свои чувства, тем лучше ими будете управлять.

Кроме того, вашим помощником в работе над инфантильными чертами личности может стать психотерапевт. Вместе вы сможете разобраться в источниках инфантилизма и постепенно выстроить более зрелые стратегии поведения.

Что делать, если инфантильный близкий человек

Важно понимать, что вы не можете заставить человека измениться или обратиться к специалисту, если он сам того не хочет. В общении с инфантильным человеком необходимо четко установить личные границы и мягко, но настойчиво сообщать, если они нарушаются.

Близкое взаимодействие с кем-то, кто ведет себя как ребенок, требует терпения и понимания, но не опеки – она может лишь усилить зависимость такого человека от вас.