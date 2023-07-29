5 действенных способов улучшить производительность
Источник:Very Well Health
Каждый день человек сталкивается с большим количеством задач. Приходится выбирать, какой вопрос решить первым. Рассказываем, как оптимизировать время, чтобы все успеть
Упражняйте однозадачность
Когда человек пытается совершить несколько дел одновременно, мозгу приходится переключаться с одной задачи на другую. В результате снижается концентрация, а внимание рассеивается. Мозгу нужно время, чтобы перестроиться, а весь процесс отнимает энергию и время.
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Выходит, многозадачность – враг эффективности. По правилу однозадачности человек концентрируется над одним делом и так может работать эффективнее. Вот с чего можно начать:
- Выберите одно задание.
- Сконцентрируйтесь на работе: составьте план, используйте метод "дробления". Разделите работу на части, устраивайте перерывы, соедините схожие задачки.
- Если вы понимаете, что в списке очень много задач, и вы не справляетесь, не бойтесь отказаться от части обязанностей. Такая загруженность может привести к выгоранию.
Повысьте концентрацию внимания
Одно исследование показало, что человек концентрируется на работе около 6 минут, а затем отвлекается. Причиной может стать уведомление на телефоне или уведомление, что на почту пришло письмо. У людей создается ошибочное чувство эффективной работы в режиме многозадачности – и на сообщения ответили, и рабочую задачу какое-то начали делать. Но, в конце концов, внимание рассеивается, человек может чаще ошибаться, забывать какие-то детали проекта.
Составьте список дел
Привычка вести список дел повышает производительность. Речь идет не только о планах на день, можно наметить цели на несколько месяцев вперед.
- Сначала визуализируйте задачу, увидите результат, который хотите получить.
- Обдумать, что поможет достичь цели.
- Составить список.
- Следить за прогрессом. Замечайте, что удалось сделать и где провалились. Это помогает анализировать свою работу и действовать более эффективно в будущем.
Говоря об успехах и неудачах, вы научитесь адекватно оценивать свои силы, выработаете стратегию, которая поможет преодолеть сложности и сделать работу более продуктивной.
Собирайтесь вместе
Способ помогает увеличить производительность в команде. Людям, работающим в одном отделе или над одним проектом, рекомендуется регулярно встречаться (на расстоянии можно устраивать совместные встречи онлайн).
Во время собрания следует оценивать рабочий процесс в положительном ключе. Предлагать идеи для решения проблем, делиться мыслями и успехами, проводить мозговой штурм.
Двигайтесь
Проводилось исследование, в котором в течение шести месяцев наблюдали за работой сотрудников call-центра Первая группа работала без изменений, а остальные установили столы, которые позволяли вставать с рабочего места, не отрываясь от процесса. Исследователи хотели проверить, изменится ли производительность работы, если сотрудники будут совершать дополнительные движения. В результате эффективность выросла на 42%.