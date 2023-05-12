Кто тяжелее переносит инсульт: мужчины или женщины

Группа ученых из отделения неврологии больницы Ильсан Университета Донгук провели масштабное исследование и выяснили, почему последствия инсульта более опасны для женщин.

Ученые проанализировали МРТ и клинические данные 6464 пациентов, госпитализированных с острым ишемическим инсультом. Исследование длилось два года.

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Результаты показали, что пациенты женского пола имели более высокую тяжесть инсульта. Более того, они выявили на 3,5% высшую вероятность ухудшения состояния в течение 3 недель и на 4,5% выше риск неблагоприятного исхода в течение 3 месяцев после сосудистой катастрофы.

Корреляция была еще более выражена у людей в возрасте 50 лет и старше, и это было связано с тем, что, согласно исследованию, частота стеноза средней мозговой артерии и инфаркта мозга, повреждающего двигательные нервы, у женщин примерно на 5% выше. .

Исследование не только показало, что пациентки с инсультом имеют более тяжелые симптомы и худший прогноз, но также показывает, что это в основном связано с биологическими отличиями в области цереброваскулярного стеноза и локализации инсульта.

— подчеркнули исследователи.

Ученые отметили, что необходимы дальнейшие исследования для рассмотрения других биологических механизмов.