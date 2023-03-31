Взрослым нужен только один бустер: новые рекомендации ВОЗ по вакцинации против COVID-19
Источник:ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения заявила, что больше не рекомендует дополнительную ревакцинацию для здоровых взрослых и детей, поскольку польза была незначительной.
В новом отчете ВОЗ людей разделили на 3 группы в зависимости от того, нуждаются ли они вакцинации. Оказалось, что большая группа людей не нуждается в ревакцинации.
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Высокий риск
К этой группе относятся:
- пожилые люди;
- молодежь с сопутствующими заболеваниями (диабет, заболевания сердца и т.п.);
- люди с иммунодефицитными состояниями (например, реципиенты трансплантации или люди с ВИЧ), в частности, дети от 6 месяцев;
- беременные;
- медицинские работники.
Для них ВОЗ рекомендует введение бустера через 6–12 месяцев после последней дозы. Но термины также зависят от возраста и иммунодефицитных состояний.
Средний риск
К этой группе относятся:
- здоровые взрослые без сопутствующих заболеваний до 60 лет;
- дети и подростки с сопутствующими заболеваниями.
Для них ВОЗ рекомендует первичную вакцинацию (1 или 2 прививки в зависимости от вакцины) и один бустер. Будущую ревакцинацию в ВОЗ считают нецелесообразной, поскольку она имеет низкое влияние.
Низкий риск
К ним отнесли здоровых детей и подростков. ВОЗ считает, что вакцинация этой группы людей безопасна, но имеет слабый эффект на общее общественное здоровье.
Именно поэтому в приоритете люди из группы высокого риска, ведь в случае болезни пациенты будут создавать значительную нагрузку на медицинскую систему.