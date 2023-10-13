Презерватив – один из самых надежных методов защиты от нежелательной беременности и половых инфекций. Однако иногда он может разорваться и потерять свою эффективность.

Почему может порваться презерватив

Некачественный материал. Если вы купили подделку или несертифицированный продукт, есть риск, что латекс будет плохим качеством. Лучше покупать средства контрацепции в аптеках или секс-шопах.

Также на тему Все о контрацепции: какие методы существуют, насколько они эффективны и безопасны

Неверные условия хранения. Не следует хранить презервативы в местах, где материал может повредиться. Например, в кошельке или кармане джинсов. Также лучше избегать очень низких или высоких температур, иначе разрушится латекс.

Поврежденная упаковка. Перед использованием презерватива зажмите часть упаковки и проверьте наличие воздуха внутри. Если есть воздушная подушка – презерватив целый, если нет – выбрасывайте в мусор.

Неправильное одевание. Презерватив надевают на эрегированный пенис. Одной рукой нужно зажать кончик изделия, чтобы выпустить лишний воздух. Второй рукой полностью развернуть презерватив по всей длине. Если в презервативе остался воздух, его нельзя использовать.

Использование масел вместо лубриканта на водной основе. Латекс рушится под действием жиров.

Что делать, если порвался презерватив

Если вы не планируете детей, а презерватив порвался, лучше быстрее сходить к врачу. Можно использовать экстренную контрацепцию, но в идеале для назначения препаратов требуется консультация гинеколога.

Порванный презерватив повышает риск заражения половыми инфекциями. Нужно обратиться к врачу и сдать анализы:

На ВИЧ, сифилис и гепатиты следует обследоваться не раньше месяца.

На ИППП – через 10 дней.

Проверяться раньше этих терминов не стоит, результаты могут оказаться ложными.

Спринцеваться какими-либо средствами не надо. Во-первых, это не вылечит ИППП и даже, напротив, может спровоцировать развитие инфекции. Во-вторых, спринцевание плохо влияет на микрофлору и нарушает ее.