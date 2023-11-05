Назвали популярный продукт японской кухни, улучшающий работу мозга

Популярный продукт японской кухни может улучшить когнитивные способности у пожилых людей. Без особого труда, просто потребляя его, вы помогаете мозгу работать лучше.

Открытия сделали японские ученые, они очень довольны проявленной взаимосвязью и считают, что это довольно вкусный способ позаботиться о нашем мозге. Результаты исследования опубликовали в журнале Nutrients.

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Речь о васаби, а точнее, главный его компонент 6-метилсульфинилгексилизотиоцианат (6-MSITC).

Если коротко, это биологически активное соединение, предположительно оказывающее антиоксидантное и противовоспалительное действие, что препятствует повреждению клеток и защищает их.

Как проводили исследования

В эксперименте приняли участие 72 взрослых в возрасте от 60 лет. Исследование длилось 12 недель.

Участников разделили на две группы: первая группа ежедневно принимала таблетку васаби, а вторая группа принимала плацебо.

Оказалось, что участники первой группы, потреблявшие васаби, показали значительно лучшие показатели эпизодической памяти. В частности, им лучше удавалось вспоминать события из прошлого, а также соответствующие тесты показали улучшение и временной памяти.

Перспектива открытия

Полученные данные побудили ученых углубиться в изучении эффектов в личности на молекулярном уровне. Впрочем, пока им не удалось обнаружить антиоксидантные или противовоспалительные соединения в васаби. Следовательно, объяснить, почему влиятельно влияет на когнитивные способности ученые все еще не могут, поэтому исследования будут продолжаться.